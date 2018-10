Le pagelle del Cagliari - Castro e Pavoletti decisivi. Mediana da rivedere

Cagliari-Chievo 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 6 - Incolpevole sulla rete di Stepinski, viene impegnato raramente nel resto della partita e si fa trovare pronto.

Srna 6,5- Primo tempo in costante proiezione offensiva, poi si abbassa nella ripresa. I suoi cross sono sempre uno spettacol per gli occhi.

Ceppitelli 6 - Si perde, in compagnia di Rossettini, Stepinski in occasione della rete che riapre i giochi. È attento in tutte le altre circostanze in cui viene chiamato in causa.

Pisacane 6,5 - Il suo anticipo su Meggiorini a inizio ripresa vale un gol. Grande prestazione del centrale, che sbarra la strada agli avversari.

Padoin 6 - Buona prova dell'ex Juventus, sempre attento e diligente. Soffre un po' nella ripresa la freschezza di Birsa e le sovrapposizioni di Depaoli.

Ionita 5,5 - Si accende a tratti, dà sostanza al centrocampo anche se non riesce sempre a dare qualità alla manovra.

Bradaric 5,5 - Vistoso calo nella ripresa per il regista croato, dopo un primo tempo in cui gioca con grande precisione. (Dal 76' Cigarini s.v. ).

Barella 6 - Stesso discorso anche per il gioiello di casa Cagliari: nel primo tempo cuce il gioco e arriva alla conclusione, nella ripresa cala alla distanza. Una botta lo costringe ad alzare bandiera bianca nel finale. (Dall'85' Dessena s.v.).

Castro 7 - La differenza tra Chievo e Cagliari la fa lui, l'ex centrocampista degli scaligeri pupillo di mister Maran. Indispensabile nelle due fasi, trova anche il classico gol dell'ex.

Joao Pedro 6,5 - Gli manca solo la rete, che sfiora in più di una circostanza. Suo il corner su cui Pavoletti svetta per sbloccare l'incontro.

Pavoletti 7 - Ci mette come al solito la testa: prima segna con uno stacco imperioso, poi serve a Castro l'assist per il raddoppio. Esce tra gli applausi dei tifosi. (Dal 69' Cerri 5,5 - Fa a spallate con i difensori avversari, ma è un po' troppo nervoso e non riesce a essere sufficientemente lucido).