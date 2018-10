Le pagelle del Cagliari - Castro incontenibile, Cragno è un muro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CAGLIARI-BOLOGNA 2-0 (22' Joao Pedro, 68' Pavoletti)

Cragno 7 - L'Uomo Cragno vola ancora da un palo all'altro. Una prestazione da incorniciare che si aggiunge a un album già piuttosto ricco, per un portiere che ormai è una vera e propria certezza.

Srna 6 - Gioca poco meno di mezz'ora: il voto è quasi d'obbligo, ma senza episodi che lo portino al di sopra o al di sotto della sufficienza. (Dal 28' Faragò 6 - Quasi un centrocampista aggiunto per l'apporto che dà alla mediana in fase di manovra. Senza acuti).

Romagna 6,5 - Lotta alla pari con un gigante come Santander, e quasi sempre riesce a sovrastarlo.

Pisacane 6 - Carico a mille nel primo tempo, rischia l'espulsione. Nella ripresa si calma e porta a casa la partita senza grosse difficoltà.

Padoin 6 - Annulla Mattiello, anche se quando si sgancia potrebbe fare qualcosa in più.

Ionita 6 - Senza picchi, ma basta per giocare meglio di qualsiasi avversario. (Dal 77' Dessena s.v. - .)

Bradaric 7 - Master and commander del centrocampo sardo, smista a destra e sinistra senza picchi ma con il grande ordine che gli chiede Maran.

Barella 6,5 - Giocatore di un'altra categoria rispetto a quasi ogni altro collega in campo. Non è determinante per il risultato, ma averlo fa la differenza.

Castro 7,5 - I difensori del Bologna lo stanno ancora cercando. Nel primo tempo sfonda a sinistra, nella ripresa a destra: in entrambi i casi sforna un assist. Molto bello quello del 2-0, quasi un messaggio a Quaresma: a volte può tornare utile anche la trivela. Strepitoso.

Joao Pedro 7 - Ha il grande merito di sbloccare il match, che altrimenti rischiava di proseguire a reti bianche. (Dall'87' Farias s.v. -).

Pavoletti 6,5 - Tutto solo sul 2-0, ha il compito più facile del mondo e lo porta a termine. Con la sua fisicità crea grossi problemi ai difensori avversari, che però vanno in affanno soprattutto contro la tecnica dei suoi compagni.