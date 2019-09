Le pagelle del Cagliari - Ceppitelli MVP del weekend. Olsen è decisivo

Risultato finale: Parma 1, Cagliari 3.

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 7 - Un primo tempo da quasi spettatore e una ripresa da grande protagonista: suoi i due interventi che salvano il Cagliari nel momento di massima pressione crociata.

Cacciatore 6 - Soffre pochissimo sulla sua fascia, dove agisce Gervinho: l'ivoriano non è in palla, buon per il terzino di Maran.

Pisacane 6 - Inglese è un fantasma, la sua prova impeccabile. Tiene l'attaccante ducale lontano dall'area e la difesa soffre solo sugli inserimenti che arrivano da dietro.

Ceppitelli 8 - Deve essere destino: ancora lui, che è una sorta di ex, punisce il Parma alla prima occasione costruita dal Cagliari e alla seconda bissa. MVP del weekend, non della partita.

Pellegrini 5,5 - Inizia bene, pur soffrendo i continui raddoppi Darmian-Kulusevski sulla corsia destra, dove Rog non arretra abbastanza. Travolto nella ripresa, il Parma attacca solo nella sua zona. Dal 64' Lykogiannis 6 - Con l'ingresso del greco la situazione migliora sensibilmente.

Nandez 7 - L'argentino dimostra perché il Cagliari lo ha inseguito per mesi: grande incursione in occasione dell'1-0 firmato Ceppitelli.

Cigarini 6,5 - Il tacco no look che da il via all'azione del vantaggio rossoblù è poesia pura. Cala nella ripresa, ma l'apporto del regista è fondamentale per il gioco maraniano.

Rog 6 - Non offre gran copertura a Pellegrini, che sull sinistra è in costante sofferenza. Dall'83' Ionita sv.

Castro 6 - Gara poco adatta alle sue caratteristiche, ma si mette a disposizione della squadra e rimane in campo fino alla fine.

Joao Pedro 6 - Piuttosto in ombra, non riesce a sfruttare il contropiede e si mette in luce solo a tempo scaduto: il VAR gli nega la gioia del gol.

Simeone 6,5 - Torna al gol sfruttando una delle rare occasioni che la partita gli concede: un'altra ottima notizia per Maran.