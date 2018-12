Le pagelle del Cagliari - Cerri mette la firma, Faragò assist-man

Risultato finale: Chievo-Cagliari 1-2

Rafael 6 - Viene poche volte chiamato in causa dagli attaccanti del Chievo, non ha responsabilità sulla rete di Leris ma risponde presente sul colpo di testa ravvicinato di Depaoli.

Pisacane 6,5 - Il suo è un buon lavoro in fase di non possesso, copre sulle sovrapposizioni di Cacciatore e tenta di lanciarsi lungo la destra. E' sua nel secondo tempo la zampata vincente per la qualificazione agli ottavi. (Dal 85' Srna sv).

Romagna 6 - Corre davvero pochissimi rischi dalle punte del Chievo, gli avanti di casa pungono pochissimo ed il suo lavoro diventa inevitabilmente più facile. Si perde soltanto in un'occasione Djordjevic.

Andreolli 6,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto Romagna, in fase difensiva non sbaglia nulla. Spesso si rende pericoloso sui palloni inattivi, Cigarini lo cerco sempre ma non riesce a firmare il classico gol dell'ex.

Pajac 6 - All'esordio stagionale parte timidamente, con il passare dei minuti si impossessa della corsia mancina e affonda con continuità. Sfodera un grandissimo sinistro su calcio di punizione con Semper che gli ha negato la gioia del gol. (Dal 78' Padoin sv).

Faragò 7 - Un jolly importantissimo per Rolando Maran, avanzato rispetto alla consueta posizione di terzino destro. Ci mette la firma in entrambe le reti del Cagliari, prima serve l'assist vincente per Cerri poi si ripete con Pisacane.

Cigarini 6,5 - Calibra i tempi della manovra del Cagliari, sempre preciso il mediano sardo. I pericoli per la difesa del Chievo nascono spesso dai suoi calci piazzati, ci prova su punizione ed anche lui sulla sua strada sbatte contro Semper.

Dessena 6 - Solito lavoro sporco in mezzo al campo, non tira mai indietro la gamba. Qualche minuto prima del gol di Pisacane, va vicino al bersaglio grosso sempre su azione di calcio d'angolo.

Barella 6 - Torna nella posizione di trequartista, nella prima frazione è abbastanza in ombra tra le maglie del centrocampo del Chievo. Esce alla distanza, indiavolato comincia a contrastare tutti i portatori di palla del Chievo.

Farias 5,5 - Ha la grande occasione di ripetersi dopo la rete del pareggio siglata allo Stirpe da subentrato, non incide come dovrebbe nel gioco del Cagliari. Spesso si allarga sulla corsia, ci prova soltanto una volta a mettere la sua firma sul tabellino. (Dal 66' Joao Pedro 6,5 - Entra benissimo in partita, si procura e batte il corner da cui nasce la rete decisiva di Pisacane).

Cerri 6,5 - Voleva la sua occasione ed è stato bravo a sfruttarla, al primo pallone toccato è già impegnato a festeggiare la prima rete con la maglia dei sardi. Un pericolo costante per la retroguardia del Chievo specie nel gioco aereo.