Le pagelle del Cagliari - Cigarini ossigeno, decide Ceppitelli

Risultato finale: Cagliari-Udinese 2-1

Cragno 6 - Raccoglie la palla dal sacco dopo il tap-in di Lasagna: incolpevole. Poi si limita a sorvegliare: Udinese sprecona e imprecisa nei metri finali, lui ringrazia, limitandosi a non abbassare la guardia.

Pisacane 6 - Si veste da birillo sul break di Barak: spartisce le colpe con i compagni. Solita corsa generosa, maschera alcune imprecisioni con la grinta, terminando la sua gara con i crampi.

Ceppitelli 6,5 - È ingenuo sulla sterzata di Barak: rinuncia a temporeggiare, agevolando la corsa del ceco. Qualche buona copertura e, nel finale, l'apoteosi: fa esplodere la Sardegna Arena con la zuccata che vale i tre punti.

Castan 6 - Subito grande attenzione, sin dalle prime battute. Un buon rammendo su Lasagna, che gli sguscia alle spalle al decimo, in posizione sospetta: nessuna conseguenza, per sua fortuna. Zero rischi nella ripresa.

Faragò 6 - La spinta senza sosta è il leitmotiv che l'accompagna spesso e volentieri, dall'inizio della stagione. Oggi il mirino è decentrato: spioventi spesso sbilenchi, che si perdono sul fondo.

Barella 5,5 - Carattere da limare, per diventare davvero grande. Quando la palla non viaggia come vorrebbe si lascia trascinare dal nervosismo. Ammonizione ingenua nel fnale, che gli farà saltare la prossima gara.

Cigarini 6,5 - Ossigeno puro, le geometrie ritrovate. Il legno colpito su calcio piazzato è di fatto un assist indiretto per il timbro di Pavoletti. Ammonizione che gli farà saltare la trasferta di San Siro. (Dal 74' Cossu 6 - Assist dalla bandierina per l'incornata di Ceppitelli).

Padoin 6 - Tanta sostanza, anche da mezzala. Spinto dall'inerzia, tende a sovrapporsi sull'esterno, guadagnando in più d'un occasione il fondo. Prova anche a calciare, ma non produce pericoli concreti.

Miangue 6 - Primo tempo da comprimario, complice la verve di Faragò, che monopolizza gli attacchi sulle fasce. Ripresa in crescendo, in copertura fa il suo e sorveglia a dovere Stryger Larsen. (Dal 67' Ionita 6 - Inietta fisicità dopo l'ingresso).

Sau 5,5 - Scuote i suoi, dando l'esempio con alcuni ripiegamenti, accompagnati dagli applausi del pubblico di casa. Non basta: stecca nei momenti decisivi, divorandosi almeno un paio di chance ghiotte.

Pavoletti 6,5 - Rompe i mugugni della Sardegna Arena con la zuccata in tuffo che vale il pari. Ligio al sacrificio, protegge palla come sa e punge con costanza. Standing ovation che dà morale. (Dall'88' Ceter s.v.).