Le pagelle del Cagliari - Cragno, Barella e Pavoletti i migliori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Napoli-Cagliari 2-1

Cragno 7 - Poco prima del gol del pareggio compie un intervento miracoloso: sui due gol subiti non può nulla.

Cacciatore 5.5 - Dalla sua corsia nei 15 minuti finali nascono le azioni più pericolose del Napoli.

Ceppitelli 6 - Perfetto fino all'ingresso di Milik che dà all'attacco del Napoli tutt'altro peso. In ritardo sul gol del pareggio.

Romagna 6 - Come sopra. Il Napoli gli fa il solletico quando gioca con Insigne e Mertens, ma con un attaccante in più è lui ad andare in difficoltà.

Lykogiannis 5.5 - Discreta prestazione, meglio quando può spingere rispetto a quando deve difendere.

Deiola 5.5 - Il meno in forma tra i centrocampisti del Cagliari, troppo poco nel vivo del gioco. Dal 70esimo Padoin 5.5 - Il suo ingresso non basta per arginare l'attacco del Napoli nella parte finale del match.

Cigarini 6.5 - Buona prestazione in cabina di regia, gioca semplice e sbaglia pochissimo.

Ionita 6 - Nel finale perde la testa e si becca il rosso per il rigore concesso dal Napoli. Prima, una discreta prestazione in fase di contenimento.

Barella 6.5 - Fatica a trovare spazio tra le linee ma appena ci riesce rompe l'equilibrio con un colpo di tacco illuminante, che permette a Pavoletti di sbloccare la partita.

Cerri 6 - Partita di grande sacrificio perché fare da raccordo tra centrocampo e centravanti non è proprio nelle sue corde. Ma lavora sodo e alla fine porta a casa la sua partita. Dal 75esimo João Pedro s.v.

Pavoletti 6.5 - Alla prima occasione utile trova il gol che gela il San Paolo: rasoiata potente e precisa, una rete che conferma il grande feeling con il gol in questa stagione. Dall'88esimo Pisacane s.v. - Dal suo tocco col braccio nasce il rigore (molto contestato) che Insigne trasforma nel 2-1.