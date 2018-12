Le pagelle del Cagliari - Cragno, errori e parate. Si salva Romagna

Lazio-Cagliari 3-0 (12' Milinkovic-Savic, 23' Acerbi, 67' Lulic, 92' Joao Pedro)

Cragno 5,5 - Due esibizioni ben diverse, nel primo e nel secondo tempo. Non esente da colpe nei primi due gol della Lazio, si riscatta in parte nella ripresa con 2-3 ottimi interventi che evitano un passivo ben peggiore.

Pisacane 5,5 - Sbaglia sulla rete di Acerbi, facendosi anticipare facilmente dal difensore della Lazio. Migliora col passaggio alla difesa a tre, sbrogliando un paio di situazioni pericolose.

Klavan 5,5 - Gli attaccanti della Lazio arrivano da tutte le parti e l'estone va spesso in difficoltà, un po' come tutta la retroguardia sarda. Si fa bruciare da Correa nell'occasione del primo gol e in fase di impostazione non è sempre preciso. (Dal 45esimo Pajac 5,5 - Entra a inizio ripresa per regalare maggiore profondità sulla sinistra. Ci riesce solo in parte).

Romagna 6 - Il migliore della retroguardia sarda. Gioca con personalità, seppur con qualche errore (come in occasione del terzo gol laziale). Da segnalare almeno 3 interventi di spessore.

Padoin 5,5 - Soffre tantissimo nel primo tempo la velocità e la tecnica di Correa. Meglio nella ripresa, col Cagliari che passa alla difesa a tre.

Faragò 6 - Inizia da interno di centrocampo e fa fatica. Con l'evolversi della gara si allarga e diventa più pericoloso. Sue le due azioni più pericolose del Cagliari (assist a Ionita e tiro parato), fino al rigore di Joao Pedro.

Bradaric 5 - Tanti, troppi errori in fase di impostazione per il centrocampista sardo. Malissimo nel primo tempo, quando perde palloni sanguinosi e non fa diga. Un po' meglio nella ripresa, ma non basta.

Ionita 5,5 - Corre a vuoto, specialmente nel primo tempo, quando si divora una clamorosa (e unica) occasione davanti a Strakosha. Cresce, in parte, nella ripresa.

Barella 5,5 - Non il miglior Barella della stagione. Il centrocampista azzurro prova a dare qualità alla manovra sarda, ma spesso e volentieri non è aiutato dai compagni. Cala alla distanza, fino alla sostituzione. (Dal 73esimo Dessena 5,5 - Perde un paio di palloni pericolosissimi. Ma è anche autore di una delle conclusioni (poche) pericolose dei suoi nell'arco dei 90 minuti).

Joao Pedro 6 - Voto viziato dal gol allo scadere su calcio di rigore. Perché la partita del brasiliano non è certamente da ricordare. Tanti errori in fase di palleggio, non è quasi mai pericoloso.

Cerri 5,5 - Si muove tanto, ma si vede pochissimo. Sostituire Pavoletti non è semplice e Cerri viene spesso chiuso nella morsa della difesa biancoceleste. Si vede solo allo scadere del primo tempo con una bella apertura che libera al tiro Faragò. (Dal 45esimo Farias 5,5 - Inizia con buona energia e volontà. Ma alla lunga si perde nella fisicità della difesa biancoceleste).