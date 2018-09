Le pagelle del Cagliari - Cragno limita il passivo, l’attacco non segna

“Guardiamo al futuro con ottimismo”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Un primo bilancio si può fare? “Abbiamo una squadra nuova, ci serve il tempo necessario per il rodaggio”. Comunque il mercato è stato di livello... “Si. Abbiamo tutto per fare...

Feralpisalò, per Altare lesione del legamento crociato anteriore

Serie C, Carrarese-Pro Patria si gioca sul neutro di Pontedera

Lega Pro, convocata per il 16 ottobre l'assemblea delle società

Serie C, le variazioni d'orario della quinta giornata

Paganese, Fusco: "Basta critiche ingenerose, la squadra è con me"

Entella, comunicato del club: "Soddisfatti per parole di Giorgetti"

Serie C, Gravina: “Cinque club non hanno sostituito la fideiussione”

Carrarese, Baldini: "Voglio una squadra in partita dall'inizio alla fine"

Serie C, il Catania vince sul campo del Rende: 2-1 il finale

Serie C, vittorie importanti per Sicula Leonzio e Casetana

Serie C, il Trapani non si ferma: 2-1 al Siracusa e vetta solitaria

Vicenza, Colella: "Solo in Italia se non si fa gol è colpa degli attaccanti"

Sau 5 - Fa fatica contro la difesa nerazzurra, non riesce a incidere dalle parti di Handanovic. (Dal 71’ Farias 5,5 - Prova a impensierire la difesa dell’Inter, entra a gara già compromessa).

Pavoletti 5,5 - Prova a fare a sportellate con la difesa interista. Lavora tanto per la squadra, poco pericoloso in area avversaria.

Barella 5,5 - L’Inter sembra una delle sue pretendenti, non riesce però a brillare nella serata meneghina.

Bradaric 5 - Ha qualità, ma non riesce a mostrarla sul terreno di gioco di San Siro. (Dal 60’ Joao Pedro 6 - Mette subito a sedere Borja Valero con una finta, senza però trovare lo specchio con la successiva conclusione).

Faragò 5,5 - In grande difficoltà nel corso della ripresa, con Politano che riesce a essere abbastanza libero per ampi tratti del match.

Klavan 5 - Timido in avvio, Maran lo tiene negli spogliatoi dopo l’intervallo. (Dal 46’ Pisacane 5,5 - Si fa ammonire a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Giallo che pregiudica il resto della gara).

Andreolli 5,5 - Ammonito ingenuamente nel primo tempo, non è proprio preciso col pallone tra i piedi. Colpevole sul gol di Lautaro insieme a Klavan.

Srna 5,5 - Non sempre ordinaria amministrazione sulla sua corsia per il calciatore croato.

Cragno 6 - Non sembra esente da colpe in occasione della torsione di Lautaro Martinez, si riscatta con alcuni ottimi interventi. Su tutti la parata al 62’ sulla conclusione a botta sicura di Candreva.

