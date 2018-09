Le pagelle del Cagliari - Cragno salva il risultato, Pavoletti non si vede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 7 - Nel primo tempo non deve praticamente mai sporcarsi i guantoni. Nella ripresa esce bene su Defrel, poi rischia con qualche uscita avventurosa ma si riscatta parando il rigore a Kowancki al 92'.

Srna 6,5 - Spinta costante sulla corsia destra, con il suo piede educato serve cross invitanti ai compagni.

Pisacane 6 - Funziona la coppia con Klavan. L'ex difensore dell'Avellino controlla bene Defrel e Quagliarella ed è sempre presente sui calci piazzati. (Dall'86' Andreolli 5 - Entra giusto in tempo per commettere il fallo da rigore su Defrel).

Klavan 6 - Solita prova di grande esperienza, gli attaccanti della Samp creano pochissimi problemi alla difesa sarda.

Padoin 6 - Gioca più bloccato rispetto a Srna ma non soffre le scorribande di Bereszynski, né gli inserimenti di Ekdal.

Castro 6,5 - Maran sa esaltarne le caratteristiche in entrambe le fasi. L'ex Chievo è elemento di raccordo fondamentale tra i reparti.

Cigarini 6 - Prende subito un giallo, che lo costringe ad un pressing più accorto. Cuce e fa gioco con la consueta qualità. (Dal 65' Bradaric 6 - Entra in una fase di stanca della partita e si limita a svolgere i compiti che Maran gli richiede).

Barella 6,5 - I complimenti si sprecano per il capitano degli isolani. Mette paura nel finale di primo tempo, quando si accascia a terra dopo l'ennesimo recupero. Per fortuna niente di grave. Generoso, abbina qualità e quantità e dà l'impressione di poter reggere da solo tutto il reparto.

Joao Pedro 6 - Come contro il Milan, trova subito la rete del vantaggio, giustamente annullata per offside. I suoi movimenti sulla trequarti creano grossi problemi alla retroguardia di casa. (Dal 64' Ionita 5,5 - Nessuno spunto degno di nota, è utile a contenere le offensive di una Samp più arrembante nella ripresa).

Farias 6,5 - Audero gli nega la gioia del gol nel primo tempo, nella ripresa è l'unico a provarci con una certa insistenza e pericolosità. Colpisce anche un palo.

Pavoletti 5 - Come sempre lotta e si sbatte tanto per la squadra. Un lavoro che però non paga, perché Andersen e Colley lo annullano.