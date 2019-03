Le pagelle del Cagliari - Cragno show non basta. Pavoletti, Chi l'ha visto?

Bologna-Cagliari 2-0 al 90' (33' Pulgar, 76' Soriano)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cragno 7 - Incolpevole su entrambe le reti. Ha il coraggio e le qualità dei grandi. Osa dove altri non trovano le forze morali, la sua ascesa è importante. Se continua con questa qualità, il destino a breve termine è quello di vestire una maglia che lotti per l'Europa.

Srna 5 - Subisce Dijks e Sansone, con l'olandese ispirato nella spinta. Super contro l'Inter, oggi il croato è più in ombra e decisamente meno ispirato. Giusto un cross per Joao Pedro, oasi nel deserto delle idee.

Pisacane 5 - Un retropassaggio di quelli da brividi mette a rischio la Maginot issata da Cragno. Fatica a tenere Santander, Palacio e infine Soriano che lo anticipa con troppa facilità in occasione del 2-0.

Ceppitelli 5.5 - Un errore grave a metà del secondo tempo, serve ancora la benedizione per Cragno che esce a mille all'ora su Sansone che stava per battere a rete.

Pellegrini 6.5 - Quinta da titolare in A col Cagliari, complessivamente decima nella massima serie, è certamente quello che meglio figura della formazione di Maran. Senza eccellere, ma dalla sua il Bologna è certamente meno pericoloso e il Cagliari pericolante.

Padoin 5.5 - Non riesce a far filtro o a far ripartire la formazione sarda. Non al top della condizione: un tempo lo dimostra e basta a Maran per sostituirlo. (dal 46' Despodov 5 - Tendenzialmente trasparente per tutta la ripresa giocata dai sardi, se non per una palla persa che quasi porta al raddoppio del Bologna).

Bradaric 5 - Ingenuo in occasione del rigore, allarga l'alettore e Irrati non ha dubbio alcuno. Cigarini, squalificato, si fa rimpiangere. (dal 70' Thereau 5 Nonostante tutto le cronache racconteranno della sua presenza in campo per venti minuti).

Ionita 5 - Si è visto poco a Bologna: lanci lunghi e gioco sugli esterni per i sardi che hanno incluso poco la mediana e le sue incursioni tra le frecce al proprio arco.

Barella 5.5 - Un primo tempo da eccesso di generosità, dove la presenza costante è l'unico motore di un Cagliari spento e poco pericoloso. Inizia la ripresa nervoso e si prende un giallo per scontro con tutto il Bologna. Un secondo tempo spento, deve certamente maturare dal punto di vista del temperamento per evitare di viziare le prestazioni con la scure di una costante ammonizione.

Joao Pedro 6 - Incorna due volte in area: la prima prende la traversa. La seconda maledice l'abilità di Skorupski nel respingere il suo colpo di testa all'interno dell'area di rigore. Poche idee, fa il Pavoletti ma senza segnare. (dall'84' Birsa sv).

Pavoletti 5 - Il problema è che lui non fa il Joao Pedro. Non inventa e non conclude, il duo brasiliano della difesa di Mihajlovic lo ingabbia a dovere.