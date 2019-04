Le pagelle del Cagliari - Cragno si salva, Joao Pedro incolore

© foto di www.imagephotoagency.it

ROMA-CAGLIARI 3-0

Cragno 7 - Sin dal primo minuto viene bombardato, venendo colto di sorpresa da El Shaarawy. Non può molto sui due gol, poi cerca di limitare i danni, riuscendoci anche con un paio di interventi ottimi.

Cacciatore 5 - Ha del timore riverenziale quando viene puntato, i cross migliori arrivano dall'altro lato (dal 77' Srna s.v.)

Ceppitelli 5 - Prende in consegna Dzeko, ma balla come tutti i compagni di reparto.

Pisacane 5 - Più di qualche difficoltà quando deve contenere le avanzate della Roma.

Pellegrini 5 - Si fa sfilare da Kluivert in occasione del secondo gol, spinge parecchio ma senza molto costrutto.

Barella 5,5 - Prova a fare da collante tra una difesa in difficoltà e il trequartista, ma non riesce a cambiare la partita.

Cigarini 5 - Dovrebbe essere il costruttore di gioco a centrocampo, ha più di qualche problema di tenuta.

Ionita 5 - Soffre terribilmente perché viene preso in mezzo tra mediani e ali della Roma.

Birsa 5,5 - Si fa vedere poco, ma ha sulla testa l'occasione per riaprire il match, a metà del secondo tempo. Non la sfrutta a dovere (dal 67' Deiola, s.v.).

Joao Pedro 4,5 - Prestazione incolore, anche perché i palloni che arrivano sono davvero pochi. Quelli giusti sono ancora meno.

Pavoletti 5 - Dopo pochi minuti suona la carica con una girata che costringe Mirante a un bell'intervento. Specchietto per le allodole: è sempre braccato sia da Manolas che da Fazio.