Le pagelle del Cagliari: Cragno tiene in piedi la baracca. La difesa balla troppo

Cragno 8: Nulla può sui gol, ma salva la porta in almeno quattro occasioni con interventi prodigiosi. Senza di lui il passivo sarebbe stato molto più pesante.

Walukiewicz 5: Immobile è un brutto cliente, ma il giovane centrale riesce a limitarlo nel primo tempo concedendogli poche occasioni per mettersi in mostra. Nella ripresa la situazione cambia e il 17 laziale prima colpisce un palo e poi gli sfugge in occasione del 2-1.

Klavan 6: Fra i tre centrali è quello che se la cava meglio, sopratutto con Caicedo a cui non concede praticamente nulla. Qualche grattacapo in più quando entra Correa che dà meno punti di riferimento.

Lykogiannis 5,5: Soffre Lazzari, soprattutto in avvio, quando taglia nella sua zona e si presenta al tiro con pericolosità. Poi cresce col passare del tempo e nella ripresa chiude bene su Marusic lanciato a rete. Dal 83° Pisacane Sv: Pochi minuti in cui si mette comunque in mostra con una buona chiusura difensiva.

Faragò 5: La Lazio affonda dal suo lato con Jony e Acerbi e lui fatica a tenere entrambi lasciandogli spazio per crossare in area. Nella ripresa non è lesto nell’accentrarsi sul filtrante di Luis Alberto che Immobile trasforma in gol.

Nandez 6,5: Il vero motore del Cagliari, gioca praticamente a tutto campo andando ad aiutare in difesa per poi ripartire e inserirsi. Gli manca solo lo spunto negli ultimi 20-30 metri, ma è uno degli ultimi ad arrendersi.

Rog 6: Gioca davanti alla difesa cercando di limitare il raggio d’azione di Luis Alberto e di far ripartire l’azione con velocità. Bene nel primo tempo, cala un po' nella ripresa. dal 65° Birsa 5,5: Gioca come regista basso cercando di chiudere i tentativi della Lazio di andare alla caccia del tris.

Ionita 6: Tanta corsa in mezzo al campo e anche una buona occasione nel primo tempo con Strakosha che mette in corner. Nella ripresa si vede meno pagando anche un po' di stanchezza. Dal 83° Gagliano Sv: Esordisce in Serie A all’Olimpico e non commette errori nei pochi minuti a disposizione.. Avrà tempo per mostrare le sue qualità.

Mattiello 5,5: Spende moltissimo sulla fascia per cercare di limitare Lazzari che spesso gli va via nei primi minuti. Col passare del tempo riesce un po' a prendergli le misure e anche a farsi vedere in avanti accompagnando l’azione. Esce stremato. Dal 70° Ragatzu 5: Dovrebbe spostare il baricentro in avanti, ma si trova spesso sulla difensiva non riuscendo a dare il proprio contributo in avanti.

Joao Pedro 5,5: Illumina la serata con una punizione magnifica, ma il gol viene annullato giustamente perché era di seconda. Nel primo tempo è molto attivo e anche pungente, ma poi nella ripresa cala e non riesce più a essere incisivo come sa fare.

Simeone 6: Segna il gol del momentaneo 1-0 in maniera fortunosa. Prima però si era mangiato una ghiotta occasione. Tiene sempre in apprensione la difesa con i suoi scatti.

Zenga 5,5: Coraggioso nello schierare il terzetto difensivo iniziale senza Pisacane e Ceppitelli. Il Cagliari se la gioca a viso aperto per buona parte della gara, ma dietro balla spesso e deve ringraziare Cragno se il passivo non è più pesante.