Le pagelle del Cagliari - Farias decisivo, Barella meriterebbe il gol

© foto di Federico Gaetano

Cagliari-Genoa 1-0 (45’+3 Farias)

Cragno 6,5 - Risponde presente su Piatek nel primo tempo e in generale all’assedio genoano di inizio ripresa. Puntuale nelle uscite, non sbaglia praticamente nulla.

Srna 6 - Bel duello con Lazovic sulla fascia. Fa meglio l’avversario, ma il croato ha all’attivo l’assist per il gol che decide la partita.

Pisacane 6 - Poco appariscente, molto efficace. Di fronte c’era il re dei bomber del campionato, non si è visto.

Ceppitelli 6,5 - Piatek gli scappa una sola volta. Come detto prima, in combinata con Pisacane, annulla il polacco. Decisivo, lui, nell’anticipare Favilli che avrebbe potuto colpire a porta sguarnita.

Padoin 5,5 - I 14 anni di differenza con Pereira si sentono tutti, il portoghese a livello fisico lo mette in difficoltà. Lui risponde con l’esperienza e tocchi precisi, anche se in avanti potrebbe fare di più.

Faragò 6,5 - Solido, preciso, trova anche il tempo per qualche sgroppata offensiva.

Cigarini 6 - Non lo vedi ma c’è e si sente. Dà ordine alla manovra, sia pur attendista, dei suoi. (Dall’87’ Bradaric s.v. -).

Barella 7 - Nel primo tempo si vede poco, ma è sua l’unica occasione cagliaritana fino al gol, e poi anche il filtrante che dà il via all’azione dell’1-0. Nella ripresa sale in cattedra e fa anche tremare il palo alla destra di Radu con una prodezza balistica che meriterebbe maggior fortuna.

Joao Pedro s.v. - Dopo 37 secondi viene azzoppato da Romero. Prova a rimanere in campo, ma esce dopo 14 minuti, senza aver neanche toccato il pallone. (Dal 15’ Ionita 5,5 - Entra bene in partita, poi piano piano si spegne. Meno imprevedibile ma più ordinato del brasiliano).

Farias 6,5 - Freddo e anche sporco quanto basta in occasione dell’1-0. Nel secondo tempo vanifica un bel contropiede dei suoi. Decisivo, non prende benissimo il cambio. (Dal 74’ Sau 6 - Offre a Pavoletti un bel pallone che il compagno di reparto non sfrutta appieno).

Pavoletti 6 - Gioca per i compagni, più che per se stesso. Tante sponde, come sempre. Troppo lento in un paio di occasioni in cui avrebbe potuto fare male.