Le pagelle del Cagliari - Farias salva il risultato. Prova opaca per Barella

Frosinone-Cagliari 1-1 (14' Cassata, 77' Farias)

© foto di Federico Gaetano

Cragno 7 - Ottima prestazione del numero 1 cagliaritano. Se al termine del primo tempo il Cagliari è sotto di un solo gol gran parte del merito è proprio suo. Anche nella ripresa si segnala per un paio di interventi importanti, come quello a 3 minuti dal termine su Ciofani.

Srna 6 - Corre tantissimo su quella fascia a dispetto dell'età. La sua esperienza risulta importante in diversi momenti della partita, tanto in difesa quanto in attacco.

Ceppitelli 5,5 - Qualche sbavatura in fase difensiva che rischia di costare cara alla squadra. Cresce nella ripresa dopo un primo tempo non al top.

Klavan 6 - Titolare a sorpresa, si rende protagonista di una prova solida e senza sbavature. Prova spesso a far partire l'azione sganciandosi dalla difesa.

Padoin 5,5 - In fase offensiva si vede meno del solito. Bada più al sodo, anche perché da quella parte Campbell sembra in giornata. Cresce, come tutta la squadra, nella ripresa.

Ionita 5,5 - Corsa e fisicità in mezzo al campo. Nel primo tempo si vede poco, meglio nella ripresa anche se manca la giocata decisiva. Esce per problemi fisici. (Dall'81esimo Dessena sv).

Bradaric 5,5 - A livello di posizionamento è spesso bravo, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto. Ma in fase di impostazione compie ancora troppi errori. (Dal 61esimo Faragò 6 - Entra molto bene in partita e si rende subito pericoloso con un bel taglio verso il centro al limite dell'area. Anche grazie a lui il Cagliari riesce ad alzare il baricentro).

Barella 5 - Nel primo tempo si vede pochissimo. Nella ripresa cresce insieme alla squadra, ma rischia di compromettere il risultato con l'espulsione nel finale di gara.

Joao Pedro 6 - Non il miglior Joao Pedro della stagione. Si divora una grande palla gol a metà ripresa, ma ha il merito di fornire l'assist decisivo per la rete di Farias.

Pavoletti 6 - Lotta, corre, sgomita e ci prova in tutti i modi. Si vede che non è al meglio, ma dove non arriva la condizione fisica arriva la voglia. Ha almeno 2-3 buone palle gol, tutte neutralizzate da Sportiello.

Sau 5 - Schierato al fianco di Pavoletti per dare imprevedibilità all'attacco sardo, il suo apporto è decisamente limitato. Lascia il campo a metà della ripresa per far spazio a Farias. (Dal 62esimo Farias 6,5 - Entra dalla panchina e dopo 15 minuti trova il pareggio che regala al Cagliari un punto importante per muovere la classifica. Rischia tantissimo nei minuti finali perdendo una palla sulla trequarti difensiva che il Frosinone non sfrutta).