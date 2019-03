Le pagelle del Cagliari - Joao Pedro torna al gol. Bene Cigarini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cragno 6,5 - Miracoloso su Mirallas a fine primo tempo, sempre sicuro. Non può nulla sul colpo da biliardo di Chiesa.

Cacciatore 7 - Prima volta in maglia rossoblù da dimenticare per uno dei pupilli di Maran, che ripaga l'attesa con una gran prestazione e l'assist per il gol di Joao Pedro. (Dal 73' Padoin 6 - Esperienza importante per blindare il punteggio, Chiesa nel finale lo fa soffrire un po').

Ceppitelli 7 - Perfetto sugli attaccanti viola, implacabile nel gioco aereo. Anche in area avversaria: è suo il gol del 2-0.

Pisacane 6,5 - Controlla senza troppi problemi i rari tentativi della Fiorentina, che non si rende quasi mai pericolosa.

Lykogiannis 6,5 - Contiene bene Chiesa, pennella sulla testa di Ceppitelli l'assist per la rete del momentaneo 2-0.

Faragò 6 - Mossa azzeccata di Maran, che lo schiera a centrocampo. Gli avversari fanno fatica a contenerlo, soprattutto nella ripresa.

Cigarini 6,5 - Segna da 50 metri, ma Doveri annulla giustamente perché la punizione era di seconda. Detta bene i tempi e cuce il gioco, sempre puntuale.

Ionita 6 - Solita quantità e qualità al servizio della squadra, prova a farsi vedere con gli inserimenti senza palla.

Barella 6,5 - Ennesima grande prestazione, di personalità e qualità. Quando accelera è quasi sempre immarcabile. (Dall'80' Deiola s.v.).

Joao Pedro 6,5 - Un gol e una traversa. Il brasiliano torna a segnare dopo nove partite, poi sfiora la doppietta. Sempre nel vivo della manovra. (Dall'83' Thereau s.v.).

Pavoletti 6,5 - Gran lottatore, sempre cercato dai compagni. Stasera è più pericoloso con i piedi che con la testa, una novità.