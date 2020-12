Le pagelle del Cagliari - Marin gol e giocate. Pavoletti non segna ma è sempre decisivo

Verona-Cagliari 1-1

Cragno 6 - Partita sicura, ordinato nei disimpegni senza commettere particolari errori. Non può nulla sul gol di Zaccagni.

Faragò 6 - Martello sulla fascia, fa valere la sua esperienza. Bravo nel cross per Pavoletti (traversa dell'attaccante) nell'occasione più clamorosa del secondo tempo.

Walukiewicz 6,5 - Fresco di rinnovo col Cagliari, è il vero leader della difesa (nonostante la giovane età) in attesa del ritorno di Godin. Se il Verona nella seconda frazione di gioco non fa quasi nulla, è soprattutto merito suo.

Carboni 5,5 - E' un classe 2001 e (talvolta) si vede. Qualche sbavatura di troppo.

Tripaldelli 6 - Partita onesta, bravo a coprire in copertura. Non si fa vedere troppo in avanti ma in copertura non fa sbavature. (dall'82' Lykogiannis sv).

Marin 7 - Il gol del pareggio, ma non solo. Il migliore dei due a centrocampo con dinamismo e piedi educati al servizio degli attaccanti. Qualità che si vedono bene in occasione della rete da vero bomber. (dall'82' Oliva sv).

Rog 5,5 - Lascia per una volta lo scettro del gioco al compagno di reparto Marin. Regia oscura, forse anche troppo.

Zappa 6,5 - Schierato nell'insolita posizione di esterno alto d'attacco a destra, servono alcuni minuti per trovare le misure. Senza strafare, il classe '99 conferma di essere una delle note positive di questo Cagliari. Buoni spunti.

Joao Pedro 5,5 - Stringe i denti per partire dal primo minuto. La condizione però non è delle migliori e di vede. Fatica a giocare tra le linee, più statico del solito. Qualche colpo isolato, ma nel complesso non la sua migliore prestazione.

Sottil 6 - Partita dal doppio volto. Primo tempo opaco, non trova il guizzo. Seconda frazione di gioco ben più movimentata. Sulla sinistra d'attacco svaria bene e serve cross interessanti per la punta. (dall'90' Tramoni sv).

Pavoletti 7 - Non segna, ma è comunque fondamentale. Dimostra tutta la sua crescita psico-fisica occupando nel migliore dei modi l'area di rigore avversaria. Sfiora il gol in un paio di occasioni. Lancia Marin in occasione del gol. (dal 75' Cerri 6 - Entra bene, due buone occasioni in 15 minuti. Tiene in apprensione la difesa avversaria).

Di Francesco 6 - Se la gioca con una formazione giovanissima dal punto di vista anagrafico, ma i giocatori rispondono bene in campo, soprattutto nel secondo tempo quando - almeno ai punti - i rossoblu meriterebbero il vantaggio. Il tecnico ha comunque tanto materiale su cui poter lavorare. La sensazione è che il Cagliari possa avere ancora tanto materiale inespresso.