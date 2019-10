Le pagelle del Cagliari - Nainggolan monstre. Nandez-Cigarini super

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CAGLIARI-SPAL 2-0

(9' Nainggolan, 67' Faragò)

Olsen 6,5 - Attento. A volte non bellissimo stilisticamente, ma pur sempre efficace. Rivitalizzato dal viaggio in Sardegna, primo clean sheet casalingo per lui.

Faragò 7 - Esordio stagionale, a 183 giorni dall'ultima partita giocata. Lo bagna con il gol del 2-0, che mette il punto sul risultato. Gioca quasi tutta la gara, esce salutato dalla standing ovation del suo pubblico. (Dall'82' Klavan s.v.).

Ceppitelli 6,5 - Pulito, preciso, autoritario e rognoso il giusto. Tiene sotto controllo gli avanti estensi senza troppe difficoltà.

Pisacane 6,5 - In linea con la prestazione del compagno di reparto. Dopo aver rischiato l'autogol nel primo minuto (ma la chiusura è giusta e quindi ha ragione lui), non offre sbavature nel resto della partita.

Pellegrini 6 - Affonda meno di quanto potrebbe, costretto, è anche impreciso in un paio di scelte offensive. Dietro bene, ma non ha grossi grattacapi da dover risolvere.

Nainggolan 7,5 - Un gol da incorniciare, il palo gli nega il bis: per certi versi meglio così, probabilmente la Sardegna Arena non avrebbe retto a quel punto. Prestazione monstre: gioca a tutto campo, toglie ogni riferimento alla mediana avversaria. (Dal 71' Ionita 6 - S'inserisce bene nelle dinamiche della squadra, fresca del secondo vantaggio. Randella e attacca, in una partita ormai andata).

Cigarini 7 - E chi lo toglie più. Gara maiuscola: tocca il doppio dei palloni dei compagni, detta i tempi di un Cagliari che galoppa in classifica e sbaglia davvero poco.

Rog 6,5 - Impegna Berisha, non lesina interventi duri nei confronti degli avversari. Ripaga Maran della fiducia.

Castro 6,5 - È in palla, si alterna con Nainggolan sulla trequarti togliendo riferimenti agli avversari e arriva anche al tiro. All'intervallo Maran lo toglie in via precauzionale dopo una ferita al volto arrivata al 21'. (Dal 46' Nandez 7 - Se il compagno è in palla, lui è in super forma. Entra ed è su ogni pallone, ringhia sulle caviglie degli avversari e crea pericoli per la porta della SPAL. Gran giocatore).

Joao Pedro 6 - Il migliore delle due punte, in una gara vinta dal Cagliari soprattutto grazie al resto della squadra. Collabora alla manovra, crea un paio di spazi interessanti per i compagni.

Simeone 5,5 - Tanta garra, resa così così. Lotta su ogni pallone, ma per un centravanti concludere senza tiri in porta non è certo il massimo. Ha voglia, forse anche troppa se è vero che spreca un paio di ripartenze interessanti.