Le pagelle del Cagliari - Nainggolan trascina, Cerri entra e decide in 3'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael 6 - Due interventi importantissimi, ma anche un paio di disattenzioni. Fatale quella sulla rete di Quagliarella, che lo buca sul suo palo.

Faragò 6 - Un buon primo tempo, si rende molto pericoloso con gli inserimenti. Nella ripresa soffre un po' di più in fase difensiva.

Pisacane 5,5 - Troppo morbido nel contrasto con Ramirez, che ne approfitta per scambiare con Quagliarella e segnare il momentaneo 2-0. Qualche sbavatura di troppo.

Klavan 6 - Non commette distrazioni, gioca con concentrazione e sbroglia diverse situazioni pericolose.

Pellegrini 7 - Lo scivolone che causa il rigore che sblocca la sfida lo carica. Nella ripresa è una furia: padrone della fascia sinistra, è autore di due assist (quello a Cerri al 96' decide la partita).

Castro 5,5 - Soffre un po' la fisicità dei centrocampisti ospiti, non riesce a rendersi pericoloso con gli inserimenti senza palla. (Dal 57' Nandez 6,5 - Grande impatto sulla partita, dà la carica ai compagni in un momento molto complicato).

Cigarini 6 - Il faro del centrocampo, gioca con la solita calma e personalità, senza strafare.

Rog 6,5 - Uomo ovunque, cresce settimana dopo settimana ed è un elemento fondamentale per la mediana rossoblù. (Dall'84' Ionita s.v.).

Nainggolan 7 - Ancora a segno, con uno splendido tiro da fuori. Suo anche l'assist per il 3-3 di Joao Pedro, c'è sempre lo zampino del Ninja.

Simeone 5 - Non fa salire la squadra e non riesce mai a rendersi pericoloso. Altra serata negativa. (Dal 93' Cerri 7 - Tre minuti per cambiare la partita: Maran gli dà fiducia, lui lo ripaga con un gol che vale una vittoria importantissima).

Joao Pedro 7,5 - Altri due gol, e sono nove in campionato. Segna da attaccante vero, sfruttando due cross.