Le pagelle del Cagliari - Nandez fa fuoco e fiamme, Walukiewicz si conferma invalicabile

vedi letture

Finale: Parma 0, Cagliari 0.

Cragno 6 - Attento su ogni conclusione del Parma, bravo in particolare nelle uscite.

Zappa 6 - Tiene bene su Gervinho, che lo supera solo una volta nell'intero arco dei novanta minuti. Difficile quantificare il suo apposto offensivo, visto che si gioca quasi sempre nella metàcampo rossoblù.

Walukiewicz 7 - Monta una guardia attenta su un'Inglese molto motivato. Un paio di chiusure decisive portano la sua firma. Stessa musica nella ripresa, ma deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 71' Ceppitelli sv.

Klavan 6,5 - Con o senza Walukiewicz il suo rendimento è costante: si attacca a Inglese/Cornelius e per gli attaccanti ducali non c'è spazio per andare al tiro.

Lykogiannis 6 - Con Karamoh ha vita facile, vista anche la differenza di stazza. Generosissimo, è costretto ad uscire dopo uno scatto di 80 metri che lo sfibra definitivamente. Dall'84' Carboni sv.

Oliva 6 - Gioca con ordine, pur senza brillare per iniziativa. Il Cagliari è spesso schiacciato dietro e l'abilità nel palleggio viene presto sostituita da corsa e pressing. Dal 77' Marin sv.

Rog 6 - Bene da schermo davanti alla difesa, non altrettanto bravo quando c'è da far ripartire l'azione per andare a far male al Parma.

Nandez 6,5 - Vera anima di questa squadra, capace di accendersi solo quando El Leon entra nell'azione. Sua la prima grande occasione, sue tutte le iniziative più pericolose dalle parti di Sepe.

João Pedro 5 - Affievolito: nel primo tempo è il grande assente, mentre si vede un po' di più nella ripresa, quando gravita in area alla ricerca di un pallone da deviare in modo decisivo.

Sottil 6 - Comincia fortissimo ma si spegne alla distanza, con Iacoponi che gli prende le misure usando anche le cattive. Dall'84' Tramoni sv.

Cerri 5 - Mai pericoloso nei primi 45', spreca l'occasione di riscatto nello stadio che lo ha visto esordire in Serie A. Dal 46' Simeone 6 - Aggiunge dinamismo all'attacco rossoblù, pur senza mai graffiare in area.