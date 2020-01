Le pagelle del Cagliari - Oliva errore e poi il gol, Cerri troppo isolato

Risultato finale: Inter-Cagliari 4-1

Olsen 6 - Nulla può sui gol dell’Inter, è comunque attento sulle conclusioni dalla distanza e sui palloni alti.

Faragò 5 - Soffre troppo la spinta di Dimarco dalla sua parte. Perde Borja Valero in occasione della rete del raddoppio.

Pisacane 5 - Viene sollecitato spesso dall’Inter, prova a tenere botta con buoni interventi ma alla non è facile da arginare un Lukaku così.

Walukiewicz 5 - Sanchez e Lukaku non sono clienti facili, fa quello che può ma la serata certamente non è delle più serene.

Lykogiannis 5 - Non sempre preciso su Lazaro, rischia tantissimo sul tocco di mano all’interno dell’area di rigore.

Nandez 5 - Prova a metterci il fisico per arginare le offensive dell’Inter provando a vincere i duelli senza successo (Dall’81’ Birsa sv).

Oliva 5,5 - La partenza ad handicap della sua squadra è sua responsabilità per un passaggio impreciso all’indietro all’indirizzo di Lukaku. Si riscatta, ma solo parzialmente, segnando un bel gol.

Ionita 5 - Perde i duelli a centrocampo, poco anche l'apporto nella costruzione dell'azione (Dall’80’ Joao Pedro sv).

Nainggolan 5,5 - E’ il grande ex di serata. Non ammaina mai la bandiera, provando ad innescare le azioni per la sua squadra senza precisione. Perde Lukaku in occasione del 3-0, colpisce il palo con una conclusione dalla distanza.

Castro 5 - Centrocampista aggiunto ma nella fase offensiva non riesce a creare pericoli (Dal 46’ Rog 6 - Muscoli e determinazione al servizio della squadra).

Cerri 5,5 - Troppo isolato al centro dell’attacco. Si trova spesso a lottare da solo in mezzo ai tre difensori dell’Inter che hanno spesso la meglio. Elegante il colpo di tacco per il 3-1 di Oliva.