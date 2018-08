Le pagelle del Cagliari - Pavoletti trascina. Romagna, assist al Boa

Risultato finale: Cagliari-Sassuolo 2-2

Cragno 6 - Reattività e sbavature ridotte all'osso: pronti via e ipnotizza Sensi con un guizzo felino. Poche responsabilità sul blitz da due passi di Berardi, trafitto dal penalty allo scadere di Boateng.

Srna 6,5 - Buona la prima: in attesa della miglior condizione dà un saggio della propria predisposizione ad una spinta incessante. I presupposti ci sono: nota lieta per Maran, che da oggi ha un'arma in più.

Romagna 5,5 - La débacle nel finale sgretola una serata positiva: buona accortezza e rammendi quasi sempre efficaci, ma quel fallo di mano a tempo scaduto pesa come un macigno nell'economia della gara.

Klavan 5,5 - La prima frazione scivola via senza grattacapi di sorta e riesce anche a ben figurare davanti al suo nuovo pubblico. Si perde però Berardi sul primo sigillo neroverde: esordio macchiato da un calo di concentrazione sanguinoso.

Padoin 6,5 - Mossa a sorpresa di Maran che lo lancia a sinistra. Protagonista inatteso: baluardo in chiusura, piede rovente quando serve l'assist chirurgico per la zuccata di Pavoletti che apre le danze.

Dessena 5,5 - Intensità discreta nei primi quarantacinque che gli consente di strappare qualche applauso dalla Sardegna Arena. Efficace quando la mette sulla garra, anche se perde consistenza alla distanza e sparisce dai radar.

Cigarini 5,5 - Qualche indugio di troppo quando la pressione neroverde si fa intensa. Regia ordinata a corrente alternata: qualche buon break intervallato da appoggi sbilenchi. Saluta il campo a venti primi dal novantesimo. (Dal 71' Bradaric 5,5 - Non s'insinua nei meccanismi della gara).

Barella 6 - Nel primo tempo il giallo tassa: limite caratteriale che Maran proverà a smussare nell'arco della stagione. Emerge quando le squadre si allungano: qualche buon lampo, è però ancora lontano dalla miglior condizione.

Ionita 6 - Struttura fisica imponente che gli consente di battere più d'un colpo sulle palle inattive. Lega i reparti a dovere con le sue sgroppate, è poi costretto ad alzare bandiera bianca, messo k.o. da un rude colpo rifilatogli da Locatelli. (Dall' 84' Faragò s.v.).

Sau 5,5 - Ronza attorno a Pavoletti ed è al solito generoso e inesauribile. Cestina una buona chance nel primo tempo, limitato dall'azione di disturbo vincente di Marlon. Ripresa evanescente che induce mister Maran a richiamarlo alla base dopo il settantesimo. (Dal 71' Farias 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Pavoletti 7,5 - Due schiaffi da fuoriclasse: istinto puro il primo, potenza e rabbia agonistica il secondo. Il Cagliari raccoglie il primo punto della stagione nel segno del suo bomber.