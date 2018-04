Le pagelle del Cagliari - Pisacane disastroso, Barella ancora acerbo

Sampdoria-Cagliari 4-1

© foto di Federico Gaetano

Cragno 5 - Subisce quattro gol e questo la dice lunga, anche se difficilmente poteva fare di più. Viene preso a pallonate: qualche parata da parte sua arriva.

Pisacane 4 - Disastrosa la sua prestazione. Commette tre errori, di cui due gravi, nei primi venticinque minuti di gioco. E' in difficoltà anche per un problema fisico, tant'è che Lopez lo toglie alla mezzora. Dal 33' Farias 6,5 - Il migliore del Cagliari. Dà nuova verve all'attacco e sfiora il gol in un paio di occasioni.

Ceppitelli 5 - Si fa saltare da Praet in occasione del primo gol, va al bar con una finta. Intercetta qualche pallone posizionandosi bene, ma solo in poche circostanze. Alla fine colpisce un palo.

Castan 4,5 - Troppo nervoso fin dall'inizio, commette almeno un paio di interventi duri e senza senso, facendo male a Quagliarella e costringendolo ad uscire. Dal 46' Andreolli 5,5 - Cambia l'interprete, ma non il risultato. Non è solidissimo nella ripresa.

Faragò 6 - Uno dei migliori dei suoi. E' il più propositivo sulla fascia, confeziona anche l'assist per il gol della bandiera di Pavoletti.

Ionita 4,5 - Completamente fuori da tutte le azioni del Cagliari. Si vede solo per qualche fallo in mediana in fase di interdizione.

Barella 5 - Il talento c'è, ma oggi l'ha dimenticato a casa. Che sia ancora acerbo lo si capisce dall'inutile fallo commesso su Torreira nella ripresa, che causa il rigore per la Samp. Una gran sciocchezza.

Cigarini 5 - Anche lui troppo nervoso, non riesce mai a giocare. Praet spesso lo marca e non gli permette la costruzione della manovra.

Padoin 5 - Spinge poco per tutta la partita, tant'è che Lopez spesso lo riprende. Non riesce a dare ampiezza.

Sau 5 - Completamente impalpabile l'ex Juve Stabia. Dovrebbe dare vivacità all'attacco, invece non riesce mai a rendersi pericoloso.

Pavoletti 6 - Trova la rete della bandiera, tutto facile per lui. Più di un terzo dei gol del Cagliari di Lopez portano la sua firma, il suo peso specifico in avanti si fa sentire (ma a tratti) anche oggi.