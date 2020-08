Le pagelle del Cagliari - Si salvano solo Cragno e Nandez. Walukiewicz disastroso

MILAN-CAGLIARI 3-0 - 11' Klavan aut., 55' Ibrahimovic, 57' Castillejo

Cragno 7 - Ha il merito di dare un senso al secondo tempo, evitando che la partita si chiudesse prima. Due parate strepitose su Ibrahimovic nel primo tempo, una di esse è un calcio di rigore che riesce persino a trattenere.

Walukiewicz 4 - Ingenuo in occasione del rigore procurato, si fa beffare anche da Castillejo in occasione del terzo gol.

Ceppitelli 5 - Il Milan anche senza impegnarsi troppo arriva con estrema facilità davanti alla porta.

Klavan 5 - Autorete fantozziana, ci mette ogni tanto qualche pezza ma nel complesso affonda come i suoi compagni di reparto (Dal 63' Carboni 6 - La partita è già chiusa, ma almeno contribuisce a evitare all'avversario di dilagare).

Mattiello 5.5 - Ogni tanto ci prova con qualche timida sortita in avanti (Dal 63' Ladinetti 6 - Per poco che gioca tocca molti palloni. I compagni lo cercano, lui mostra personalità).

Faragò 5 - Perde molti duelli a centrocampo e non riesce a incidere in avanti.

Nandez 6.5 - Tra i pochissimi a salvarsi e a dare l'impressione di voler giocare. I palloni giocabili passano tutti da lui che si danna anche in fase di copertura.

Ionita 5 - Si inserisce una volta e perde l'attimo a tu per tu con Donnarumma. Prima e dopo non pervenuto. (Dal 79' Marigosu sv).

Lykogiannis 5 - Castillejo fa quello che vuole e anche Calabria non corre il minimo rischio.

Pereiro 5.5 - Un lampo nel primo tempo quando quasi manda in rete Ionita. E poco altro.

Simeone 5 - Non la vede mai. (Dal 90' Pavoletti sv - Bello rivederlo in campo dopo un anno).

Allenatore Walter Zenga 5 - Giulini gli dà il benservito in televisione a pochi minuti dall'inizio. Difficile trovare le motivazioni in queste circostanze.