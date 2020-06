Le pagelle del Cagliari - Simeone dà speranza, Cigarini ingenuo. Difesa da registrare

Verona batte Cagliari 2-1. Espulsi Borini e Cigarini.

(14’ e 26’ Di Carmine; 43’ Simeone)

Cragno 6,5 - Pronti via risponde presente. Dice no anche a Verre e Faraoni, cede soltanto a Di Carmine.

Cacciatore 5 - Tante difficoltà in fase difensiva, dalle sue parti il Verona passa con troppa facilità. (Dal 68’ Mattiello 5,5 - Forze fresche, prova a spingere, ma i compagni non ne hanno più).

Ceppitelli 5,5 - Prova a tenere come può, resta il dubbio che potesse intervenire sul cross dell’1-0.

Pisacane 5 - Di Carmine lo lascia a terra e stacca a rete, poi prova a redimersi. Occasione nel finale.

Ionita 5 - La catena di destra dei sardi non funziona, troppe difficoltà su Lazovic. (Dal 68’ Paloschi 5,5 - La tentazione è il senza voto, ma gioca oltre venti minuti. Non gli arriva un pallone).

Nandez 6 - Corre tanto, motorino instancabile. Offre spunti che i compagni non sfruttano, s’infila in spazi che i compagni non premiano.

Cigarini 5 - Peccato per quei due gialli. Perché il 2-1 nasce da un lancio dei suoi, praticamente perfetto. Però in 12 minuti lascia in dieci i compagni e di fatto chiude la contesa.

Rog 5,5 - Ha il “merito” di far espellere Borini. A centrocampo, in generale, i ragazzi di Zenga soffrono la verve avversaria.

Pellegrini 6,5 - Tra i migliori anche nel primo tempo, sforna l’assist per il 2-1 e non solo. (Dall’84’ Lykogiannis s.v.).

Pereiro 5 - Seconda da titolare dopo lo 0-1 col Napoli, sparisce tra centrocampo e difesa del Verona, non si vede quasi mai. (Dal 45’ Birsa 5,5 - Un po’ meglio, almeno prova a farsi vedere. Non sempre in maniera fortunata, ma gli vanno dati i giusti meriti).

Simeone 6 - Per il gol. Poi non offre acuti e non crea particolari timori agli avversari. Dà speranza al Cagliari, non basta.

Zenga 5 - Meriterebbe il pareggio? Per le occasioni forse sì, nel complesso probabilmente no. Se il voto al tecnico è soprattutto il voto alla squadra, il suo Cagliari non riesce ad avere ordine e idee per sovvertire il Verona. Gli mancavano due big, si rifarà.