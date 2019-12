Le pagelle del Cagliari - Simeone tarantolato, Nainggolan essenziale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafael 5,5 - Non perfetto sulla conclusione di Luis Alberto, non può nulla sulla capocciata di Caicedo.

Cacciatore 6 - Non soffre mai gli avversari, ma non riesce a chiudere su Jony, che pennella un cross perfetto per Caicedo al 98'.

Pisacane 5,5 - Perde spesso contatto con gli attaccanti avversari e non riesce a dare sicurezza al reparto arretrato.

Klavan 6 - Sbroglia diverse situazioni complicate, fa valere la sua esperienza. Nel finale non ha particolari responsabilità.

Lykogiannis 6 - Lazzari attacca senza sosta sulla corsia destra, ma il terzino greco è sempre molto attento e non gli concede molti spazi.

Nandez 6,5 - Solito grande lavoro, fondamentale in fase di raccordo e bravo ad aprire spazi con gli inserimenti senza palla. Cala un po' d'intensità nei minuti finali.

Cigarini 6,5 - Detta i tempi con la solita lucidità, fa sentire la sua esperienza nei momenti più delicati della sfida. Geometrie e pressing, prestazione sontuosa. (Dall'80' Oliva s.v.).

Ionita 6,5 - Qualità e muscoli nel centrocampo rossoblù. Il 29enne moldavo è a tratti dominante, esce stremato dalla fatica. (Dall'83' Faragò 5,5 Sbagliato gettargli la croce addosso e magari non avrebbe segnato lo stesso, ma il suo scivolone davanti a Strakosha è comico).

Nainggolan 6.5 - Come al solito essenziale sulla trequarti. Per il Ninja è un derby, che interpreta con la solita personalità. (Dal 94' Deiola s.v.).

Joao Pedro 6,5 - Firma l'assist per Simeone, sfiora la rete in un paio di occasioni. Conferma le buone prestazioni delle ultime settimane.

Simeone 7 - La clamorosa rimonta subita nel finale rende più grave l'errore commesso a inizio ripresa, quando si divora il gol del 2-0. Ma la sua prestazione, al di là della rete che sblocca la sfida, è di grandissimo spessore: lotta, corre, è un punto di riferimento per la squadra.