Le pagelle del Cagliari - Sorpresa Ladinetti, conferma Nandez. Male Ceppitelli e Ragatzu

vedi letture

Risultato finale: Cagliari-Udinese 0-1

Cragno 6: Viene impegnato dopo 18’ da De Paul e risponde senza particolari affanni. Non ha colpe sul gol di Okaka in avvio di gara, in generale si disimpegna bene quando viene chiamato in causa.

Pisacane 5,5: Non è perfettamente a suo agio come difensore di destra nella difesa a tre e si vede. Qualche sbavatura nel primo tempo, esce in avvio di ripresa per stanchezza. Dal 54’ Mattiello 6: protagonista al 69’ con una bella conclusione sul secondo palo, bloccata da Musso. Buono comunque l'impatto sulla gara.

Ceppitelli 5: Si fa superare dopo nemmeno due minuti da Okaka in occasione dell’1-0 friulano, ma con il trascorrere dei minuti si riscatta. Notevole la chiusura su Lasagna in avvio di ripresa.

Klavan 5: Perde qualche brutto pallone a metà campo, uno dei quali poteva rivelarsi sanguinoso per i suoi. In generale rimane una prestazione piena di sbavature.

Nandez 6,5: Oggi appare meno nel vivo del gioco rispetto al solito, ma resta comunque uno dei migliori dei suoi, svariando per tutto il campo. Nel finale di gara è costretto a spendere il cartellino giallo per fermare De Paul lanciato in contropiede, l’ammonizione gli costa la squalifica nella prossima sfida contro la Juventus.

Ionita 5,5: Dà un prezioso aiuto in fase di ripiegamento difensivo. Nella ripresa non disdegna la conclusione nella porta avversaria, sebbene senza grossa fortuna. Esce stremato nel finale, la prestazione resta incolore. Dall’88’ Birsa s.v.

Ladinetti 6,5: Esordio da titolare per il centrocampista classe 2000 che aveva debuttato in Serie A contro il Sassuolo. Timido nei primi minuti, si fa vedere con più continuità nel finale di primo tempo e nella ripresa, mostrando anche buoni spunti. Dal 53’ Pereiro 5,5: Prova a dare consistenza alla manovra offensiva del Cagliari con qualche cross ma senza grossa fortuna,

Lykogiannis 5,5: Le occasioni più pericolose del Cagliari nascono sempre dal suo piede. Molto attivo nel primo tempo, quando riparte si rende pericoloso sia su calcio di punizione che con i cross a cercare l’inserimento degli attaccanti. Qualche dormita di troppo, però, in fase di copertura. Dal 54’ Faragò 5,5: Buona occasione al 66’ che viene bloccata da Zeegelaar, anche lui sembra concedere troppo alle ripartenze avversarie.

Joao Pedro 5,5: Parte timido nelle prime battute del match, poi cresce e comincia a rendersi pericoloso con maggior continuità dalle parti di Musso. Nel finale divora a due passi dalla porta il gol del possibile 1-1.

Simeone 5,5: Dalle sue parti arrivano pochi palloni giocabili. Prova comunque a far valere la sua fisicità, ma senza mai rendersi davvero pericoloso dalle parti di Musso. Generoso, ma poco incisivo.

Ragatzu 5: Per ritagliarsi spazio per incidere è costretto spesso ad allargarsi, senza però mai riuscire ad incidere. Un’occasione interessante al 65’, ma zero pericoli. Anche la sua prova risulta impalpabile. Dal 79’ Marigosu s.v.