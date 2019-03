Le pagelle del Cagliari - Srna maiuscolo, Pavoletti decisivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CAGLIARI -INTER 2-1 - 31' Ceppitelli, 38' Lautaro Martinez, 43' Pavoletti

Cragno 7 - Salva la vittoria a inizio ripresa prima su Politano e nel finale su Lautaro Martinez.

Srna 7 - Una prestazione degna del recordman di presenze con la nazionale croata. Approfitta della serata no di Asamoah, sfonda sulla destra, serve un cross col contagiri che Pavoletti traduce in gol. E col passare dei minuti prende ulteriore coraggio cercando anche la conclusione.

Ceppitelli 6.5 - Primo gol in questa stagione, splendido nella tempistica e nell'esecuzione. Un bonus tanto grande da mettere in secondo piano le difficoltà con un cliente tosto come Lautaro Martinez.

Pisacane 5.5 - Nainggolan è ispirato, fa non poca fatica ad arginarlo, tanto che il belga riesce a servire l'assist del momentaneo pari nel primo tempo e nella ripresa rischia di fare lo stesso.

Pellegrini 6.5 - Corsa e personalità, dà una mano anche in avanti.

Faragò 6.5 - Sostanza e idee. Sua l'apertura per Srna da cui è scaturito il 2-1 definitivo.

Cigarini 6.5 - Rischia il rosso per doppio giallo, l'arbitro lo grazia. E il Cagliari ringrazia: sua la pennellata perfetta per il gol di Ceppitelli che sblocca la partita. (dal 69' Bradarič 6 - Contribuisce a dare equilibrio alla squadra).

Ioniţă 6 - Qualche buon inserimento ma anche palloni persi. Esce per problemi fisici. (Dall'86' Padoin sv).

Barella 6 - Illumina la manovra offensiva ed è il primo a pressare. Peccato per il rigore mandato alle stelle che regala 4 minuti di paura ai suoi.

João Pedro 6.5 - Soprattutto nel primo tempo è una vera croce per l'Inter. Impegna in più di un'occasione Handanovič, dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso da un momento all'altro. (Dall'80' Despodov 6 - Gli basta un quarto d'ora per dare il suo contributo al successo. Si procura il rigore del possibile 3-1).

Pavoletti 7 - Va in doppia cifra decidendo la partita con una volée capolavoro, splendida per tempistica ed esecuzione. E pesantissima. Pavoloso dimostra che sa segnare anche di piede.