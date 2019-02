Le pagelle del Cagliari - Super Uomo Cragno. Pavoletti grande assente

© foto di Federico Gaetano

Cragno 7,5 - Nel primo tempo si dimostra pronto sui rari attacchi della Samp. Nella ripresa è semplicemente miracoloso sulla conclusione da un metro di Quagliarella. Sul rigore non può nulla. Mezzo voto in più per la bellezza del gesto tecnico.

Padoin 5,5 - Nel primo tempo perde Jankto al centro dell'area di rigore. Gestisce bene il resto del primo tempo, anche se resta un po' troppo bloccato dietro. (Dal 73esimo Srna 6 - Entra e prova a cambiare subito la gara con un bel tiro al volo. La sua esperienza non basta a motivare i suoi nel finale).

Ceppitelli 6,5 - Chiude spesso e bene su Quagliarella. Dopo un avvio caratterizzato da un paio di incertezze si rende protagonista di una prestazione solida, senza errori.

Pisacane 6,5 - Aggressività e personalità. Chiude su tutti gli attacchi della Samp, dove non arriva con le gambe arriva col corpo. Anche per lui bella prova quella contro la Samp.

Pellegrini 5,5 - La sua prestazione è buona, peccato per quell'ingenuità che costa il rigore e quindi il risultato finale. Riesce comunque a farsi apprezzare per spensieratezza e qualità nelle giocate, ma inevitabilmente l'episodio pesa.

Deiola 5,5 - Inizia bene, facendosi vedere spesso e volentieri sulla destra con cross e supporto alla manovra. Rischia tanto sull'intervento su Praet nel primo tempo e forse da quel momento cala anche la sua prestazione. (Dal73esimo Faragò 6 - Entra e prova subito a dare profondità alla sua squadra, che stanca e appesantita dal gol doriano non l'asseconda).

Cigarini 5,5 - Prova a dare qualità alle ripartenze rossoblù ma ci riesce con alterne fortune.

Barella 6 - Inizia ben, proponendosi spesso e volentieri in appoggio ai compagni. Bello l'assist per Pavoletti nel primo tempo, nella ripresa cala un po' come tutta la squadra.

Ionita 5,5 - Bene per fisicità e dinamismo nella prima frazione. Cala nelle ripresa e probabilmente la squadra risente più del previsto del suo calo fisico.

Doratiotto 5,5 - Lanciato titolare a sorpresa da Maran, il giovane classe '99 corre, pressa e si sacrifica al servizio di Pavoletti. Sbaglia qualcosa e ci sta, al termine della sua partita però non si ricordano tiri o tentativi verso la porta. (Dal 79esimo Verde sv).

Pavoletti 5 - Assente ingiustificato della gara. Nel primo tempo fa a sportellate coi difensori della Samp e sbaglia due volte davanti ad Audero. Nella ripresa non si vede quasi mai.