Le pagelle del Carpi - Jelenic decisivo, Machach nervoso

Colombi 6 - Un paio di interventi discreti, sicuramente non semplici. Poi un miracolo su tutti nella ripresa su Arini, salvando il risultato.

Pachonik 7 - Gran partita, spinge e difende, fa tutto bene. Una prestazione completa e il gol è la ciliegina dolcissima su una torta di gran livello. Tra i migliori.

Sabbione 5 - Primo tempo in cui gioca con determinazione, ma poi inguaia la partita dei suoi facendosi espellere a più di mezzora dal termine per un gomitata.

Poli 5,5 - Malgrado il risultato, qualche sbavatura di troppo in area di rigore. Nessun grave errore, ma sicuramente avrebbe potuto tenere meglio il campo.

Pezzi 6 - Non è un terzino di spinta, ma in fase difensiva regge alla grande. Col fisico se la gioca con Mogos, un gran bel duello.

Jelenic 7 - Autore del gol-vittoria in contropiede, sa come sfruttare le palle che gli arrivano. E' lui l'uomo decisivo in questo pomeriggio a Cremona.

Di Noia 6 - Dà soprattutto quantità alla mediana, è autore di una gara di gran sostanza. Se la cava piuttosto bene in fase d'interdizione.

Machach 5,5 - Gioca praticamente da trequartista. Ha qualche giocata di qualità, ma è troppo nervoso e infatti viene sostituito. Dal 54' Arrighini 6,5 - Autore dell'assist per Jelenic trovando un corridoio perfetto. Entra bene, ha un ottimo impatto grazie alla sua tecnica.

Pasciuti 6 - Nonostante sia uno dei più tecnici, oggi dimostra di saper scendere anche all'inferno e sporcarsi le mani di sangue. Combatte, gioca con gran determinazione.

Piscitella 6 - Gioca largo sulla sinistra, guadagna spesso e volentieri il cross. Rifinisce e a volte tenta l'iniziativa personale sufficiente. Dall'84' Mbaye s.v.

Mokulu 5,5 - Fa a sportellate per tutta la partita, ma non si rende mai realmente pericoloso. Un paio di conclusioni non bastano. Dal 61' Buongiorno 6 - Si dedica alla fase di contenimento e porta a casa la sufficienza.