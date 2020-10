Le pagelle del Celtic - Laxalt sbaglia sul primo gol rossonero, Duffy il peggiore degli scozzesi

vedi letture

Celtic-Milan 1-3

Marcatori: 14' Krunic, 42' Diaz, 76' Elyounoussi, 90+2' Hauge

Barkas 6 - Non ha colpe sulle due reti messe a segno dai rossoneri nel primo tempo: Krunic lo sorprende con un colpo di testa da pochi passi, il raddoppio di Brahim Diaz è chirurgico e si deposita in buca d'angolo. Uscita vana e disperata sul tris di Hauge.

Welsh 5 - Tradito dalla lettura errata di Duffy, non accorcia in tempo su Krunic, che lo sovrasta di testa e fulmina Barkas in torsione. Serata non semplice: sistematicamente in difficoltà, se puntato in velocità. (Dal 46' Elyounoussi 6,5 - Accorcia le distanze di testa e illude il Celtic).

Duffy 4,5 - Salta a vuoto sul gran pallone fatto spiovere da Castillejo, spianando di fatto la strada al vantaggio firmato da Rade Krunic. Concorso di colpe con Welsh, anche se la responsabilità è soprattutto sua. Sbaglia anche sul raddoppio di Diaz, Hauge se lo beve in pieno exra-time.

Ajer 6 - Nome molto chiacchierato in chiave mercato, e non si fatica a crederci. È l'imberbe del terzetto ma è per distacco il più ordinato, nelle chiusure e in uscita. Anche lui commette qualche errore, ma si salva.

Frimpong 6 - Lui e Laxalt nei minuti iniziali mettono quasi alle corde i due esterni rossoneri. Lui, in particolare, trova modo di sfondare il muro eretto da Theo Hernandez con una certa facilità, approfittando della sua rapidità nello stretto.

Ntcham 6 - L'avvio è di personalità: spalleggia Frimpong, duella senza timore reverenziale con il centrocampo opposto ed è un serio contendente anche per Kessié. Sparisce un po' dopo l'intervallo, anche se una sua conclusione oltre il novantesimo procura qualche brivido ai rossoneri.

Brown 5 - Una diga in mediana troppo fragile. Esposto alle accelerazioni dei rossoneri, cui non riesce a porre rimedio. In evidente affanno sul piano tecnico e fisico. (Dal 64' Rogic 6 - Qualche spunto, ma nulla di eclatante).

McGregor 5 - Un tempo di sostanza macchiato dall'errore nel finale: rincula sul contropiede dei rossoneri, ma anziché fiondarsi su Brahim Diaz spintona Duffy, agevolando il lavoro dello spagnolo.

Laxalt 5,5 - La sfida al recentissimo passato è per lui uno stimolo e lo si percepisce sin da subito. Energico e propositivo sulla sinistra, anche se a volte deborda un po'. Troppo pigro in marcatura su Castillejo, che offre l'assist a Krunic.

Ajeti 5,5 - È tra i più spigliati nel primo tempo, pur mancandogli un po' di lucidità quando potrebbe concludere o rifinire per un compagno. Cala alla distanza e Lennon lo sostituisce subito dopo il gol di Elyounoussi: l'uscita dal campo è un po' polemica. (Dal 77' Klimala s.v.).

Griffiths 5 - Lega poco con Ajeti, che più che imbeccarlo cerca la soluzione personale, con scarsi risultati. Non punge la difesa rossonera e dopo un tempo Neil Lennon decide di lasciarlo in panchina. (Dal 46' Christie 6 - Con lui l'attacco cambia passo. Serve l'assist a Elyounoussi).

Neil Lennon 5,5 - Un k.o. che non può sorprendere per la disparità dei valori in campo. Chiede ai suoi compattezza, la ottiene a sprazzi. Se non altro i suoi se la giocano fino all'utimo: sconfitti, ma con onore.