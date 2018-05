Le pagelle del Chelsea - Giroud vede ancora rosso, Rudiger monumentale

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-0

Courtois 6.5 - Mané è il suo unico interlocutore nel corso della gara, sgradito a giudicare dalle volte (3) in cui gli sbatte la porta in faccia. Nella ripresa deve giusto gestire qualche uscita, ma nulla di eclatante.

Azpilicueta 6.5 - Dietro non trema neanche quando l'assalto dei rossi riempie di palloni l'area di rigore. Altra prova solida del fedele scudiero di Conte.

Cahill 6.5 - Tiene in mano il comando di una difesa che non perde mai la rotta contro l'attacco più prolifico d'Europa. Il manifesto della sua partita quasi perfetta in marcatura arriva al 76', quando rintuzza due volte in pochi secondi un'offensiva aerea e di terra portata da Mané e compagni.

Rudiger 7.5 - 'Fermerò Salah', aveva detto nel pre-partita. Promessa più che mantenuta dal tedesco, che oscura totalmente il capocannoniere della Premier ed ex compagno ai tempi della Roma. Tra le tante situazioni da sbrogliare nella sua area di rigore, trova anche il tempo di affacciarsi nel box nemico segnando, in fuorigioco, il gol del 2-0.

Moses 7 - A tutta velocità o ubriacando di finte Robertson, la freccia nigeriana entra come un coltello nel burro dal lato debole dei Reds. E i suoi cross generano sempre e comunque pericoli, oltre all'1-0 di Giroud. Dall'89' Zappacosta sv .

Kanté 7 - Straordinario interprete delle due fasi, il francese, che ha gioco facile quando può contare sulla presenza muscolare del gemello francese Bakayoko, è al solito l'uomo in più del Chelsea.

Bakayoko 7 - L'apertura panoramica che avvia l'azione del gol del vantaggio provoca l'invidia anche di Fabregas. Non solo fisicità al servizio del gioco dei blues per l'ex Monaco, mossa tattica più azzeccata di Conte.

Fabregas 6.5 - Gestisce con saggezza impareggiabile le fasi di gioco rare in cui il Chelsea ha la palla nel primo tempo. Uscendo dal traffico in dribbling, ma anche dettando i passaggi con i classici inserimenti a fari spenti propri del suo repertorio. Dal 92' Pedro sv .

Alonso 6.5 - Salah, stranamente, non lo costringe mai sulle sue. Scenario ideale per uno come lo spagnolo che è da sempre attratto dalla forza di gravità della metà campo avversaria. Che popola con le sue solite sgroppate, ma anche con un tiro volante che per centimetri non si trasforma nel gol dell'anno.

Hazard 6.5 - Deve ripulire i pochissimi palloni che escono come dai rimpalli di un calcio balilla. E' l'unico che per caratteristiche può svolgere questo compito, eseguito in maniera quasi sempre efficace ed elegante. Dall'86' Willian sv

Giroud 6.5 - Quinto gol in sei partite al Liverpool per l'ex Arsenal, una sentenza quando vede rosso. L'uomo della rimonta di Southampton è lo stesso che con un'incornata riapre i giochi Champions che proprio a St. Mary's senza di lui sembravano ormai fatti.