Le pagelle del Chelsea - Hazard, addio da big. Pedro sa come si vince

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CHELSEA-ARSENAL 4-1 - 50' Giroud, 59' Pedro, 65' rig. e 73' Hazard, 70 'Iwobi

Kepa 7 - Parte malino con una respinta rischiosa, si riabilita nel corso della partita facendosi trovare sempre pronto.

Azpilicueta 7 - Preciso in difesa, dà una mano ai centrali ed è attento nelle chiusure. Nel finale potrebbe persino entrare nel tabellino dei marcatori.

Christensen 7 - Il presente e il futuro del Chelsea, con lui non si passa e lo fa capire anche usando le cattive.

David Luiz 7.5 - Annulla Aubameyang, di testa le prende tutte. E ha il piede educato per impostare l'azione.

Emerson Palmieri 8 - Ara la fascia sinsitra ed è lui a dare la sveglia al Chelsea con la prima conclusione in porta. È decisivo nello sbloccare la partita servendo l'assist per l'1-0 e avviando l'azione per il terzo gol.

Kanté 7 - Recupera all'ultimo e sforna anche lui una super prestazione. È ovunque, rincorre gli avversari, si frappone alle conclusioni avversarie.

Jorginho 7 -Simbolo del Sarri-ball, quindi osteggiato a priori dai tifosi del Chelsea. Nel bene e nel male, perché questo è il trionfo del tecnico italiano e il regista ci mette molto del suo, tessendo la manovra ed entrando nell'azione del 3-0.

Kovacic 6.5 - Il meno brillante della squadra, ma la sua qualità non si discute. (dal 78' Barkley sv - L'immancabile cambio di Sarri, anche questa sera).

Pedro 8 - Ha imparato a vincere, e tanto, giovanissimo al Barcellona. La sua esperienza in gare come queste è fondamentale. Nella ripresa è devastante: segna e si procura un calcio di rigore. Fra i trofei che ha vinto gli mancava solo l'Europa League. En plein. (dal 72' Willian sv - Entra a partita chiusa).

Giroud 8 - Capocannoniere dell'edizione 2019-20 dell'Europa League con 11 reti. L'ultimo, bellissimo e pesantissimo, questa sera sbloccando una partita che rischiava seriamente di avviarsi verso i supplementari. Dopo la sua incornata si è visto un altro incontro a Baku. Non contento, serve l'assist del 4-1.

Hazard 8 - Addio più dolce non poteva esserci. Due reti, giocate "alla Hazard". Personalità. Freddo dal dischetto contro l'Eintracht, freddo nella finalissima contro l'Arsenal. Chiude il cerchio col Chelsea come l'aveva iniziato, vincendo l'Europa League. (dall'88' Zappacosta sv - Entra per far permettere il tributo ad Hazard).