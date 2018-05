Le pagelle del Chelsea - Hazard spezza la monotonia, Kanté si sdoppia

Risultato finale: Chelsea-Manchester United 1-0

Courtois 8 - Nei primi 45 minuti deve giusto addomesticare senza patemi un tentativo di gol Olimpico di Sanchez. Il film è diverso nella ripresa, dove deve esibirsi in una parata dal coefficiente altissimo su Pogba e poi chiudere la serranda in uscita disperata per fermare Rashford.

Azpilicueta 7 - A parte qualche concessione a Young sui cross dalla trequarti, il pretoriano di Conte risponde presente anche all'ultima chiamata (?) del suo comandante. Leggendo le situazioni difensive in anticipo due volte su Martial e in una circostanza su Pogba.

Cahill 6.5 - Rashford, l'unico che potrebbe impegnarlo nel gioco aereo, gira a largo, permettendo al capitano dei Blues di sovrastare gli avversari di turno. Bravo anche a leggere i rari attacchi a terra portati da Sanchez.

Rudiger 7.5 - Relega Rashford a nota a margine della gara, occludendogli il passaggio non appena prova ad innestare la terza. Completa una gran diagonale difensiva anche per fermare Valencia, l'altro avversario dirimpettaio che prova a impensierirlo. La sua prestazione sale di colpi quando lo United cominciare a picchiare duro, ma non dalle sue parti dove non passa un ago: Wembley lo elegge MVP.

Moses 5.5 - Diligente, ai limiti dell'incerto. Rimane sulle sue da terzino destro nella difesa che diventa sovente a cinque di Conte, anche se sistematicamente si fa saltare da Young. Da dire, per completezza, che è da un sua azione testarda palla al piede che si apre il campo per la ripartenza mortifera di Hazard.

Fabregas 7 - Non concede molti dei soliti ricami lussuosi, ma la palla per Hazard che illumina l'arco di Wembley con il blu elettrico è sua. Aggiunge anche tanta sostanza a un centrocampo che può vantare i muscoli e la corsa di Kanté e Bakayoko.

Kanté 7.5 - Lui e il gemello continuano a giocare in simbiosi, completandosi sui due lati del campo. Il primo recupera una quantità di palloni industriale, il secondo si traveste anche da rifinitore per il 2-0 mancato di Alonso. Il Chelsea, con l'uomo che si sdoppia, gioca sempre in 12.

Bakayoko 7 - La prestazione migliore della stagione la sfodera sul gong, nel match più importante: davanti a Matic, suo predecessore, fa vedere che può essere più che il suo surrogato.

Alonso 6 - Meno situazioni difensive da sbrigare rispetto a Moses, ma su quelle che gli capitano sotto mano si fa trovare pronto. Si divora, pur con l'alibi del piede sordo, il gol che avrebbe contribuito a togliere meno anni di vita a Conte.

Hazard 8 - Spezza la monotonia di una gara in cui prevale più la paura di perdere più che quella di vincere con la giocata migliore del suo repertorio. Non è un caso che sia il giocatore più dotato a livello tecnico, cosa che risalta ancora di più in una gara che di contenuti qualitativi ne ha pochi. Dal 90' Willian sv .

Giroud 5.5 - Abbandonato scientificamente dai suoi compagni per difendere in 10 dietro la linea del pallone, il francese non riesce praticamente mai ad eseguire la sponda per Hazard o a tener palla in attacco. Dall'89' Morata sv .