Le pagelle del Chelsea - Kepa eroe dei rigori. Zappacosta, che impatto

© foto di NewsPix/Image Sport

CHELSEA-EINTRACHT 5-4 dcr - 28' Loftus-Cheek (C), 49' Jovic

Kepa 8 - Eroe della serata: para due rigori su cinque, peraltro in una situazione psicologica di svantaggio. Per il resto buona partita.

Azpilicueta 6.5 - Tanta corsa e tanto cuore. Parte terzino, finisce centrale. Affonda spesso nel primo tempo, poi l'infortunio di Christensen lo porta al vecchio ruolo. Rischia grosso fra scivolate, falli di mano e gesti di stizza. Ma tiene in piedi la baracca quando il Chelsea inizia a fare acqua. Sbaglia il calcio di rigore pur calciando angolato.

Christensen 6.5 - Finché è in campo, riesce ad annullare Jovic. Poi si fa male ed è costretto a uscire. (dal 73' Zappacosta 7 - La sua freschezza è vitale in una partita andata oltre i tempi regolamentari. Generoso, spinge come un forsennato e prova anche la conclusione. E si fa vedere anche in fase difensiva, evitando un gol fatto).

David Luiz 6 - Molto bene nei primi 45', poi perde completamente Jovic in occasione del gol. Si riabilita salvando un pallone sulla linea nei tempi supplementari e trasformando il suo rigore.

Emerson Palmieri 5.5 - Spinge, ripiega, chiude. Tutto bene per un'ora, poi il crollo del Chelsea coinvolge anche lui.

Loftus-Cheek 6.5 - Parte forte, la sua fisicità è fondamentale contro i panzer e legge benissimo l'invito di Hazard in occasione dell'1-0. Va vicino al raddoppio, poi il vistoso calo nella ripresa con qualche pallone di troppo perso. Ma i fischi dei tifosi sono ingiustificati. (dall'86' Barkley 5.5 - Un suggerimento per Hazard, un tiro a giro che finisce fuori. E poco altro).

Jorginho 6.5 - Mantiene la lucidità anche nelle situazioni più difficili, bravo anche nelle chiusure.

Kovačić 5 - Si distingue per un cartellino giallo nella ripresa. Scarso apporto alla manovra, al punto che sembrava lui il designato a uscire per far posto a Barkley.

Willian 6 - Nel primo tempo le sue accelerazioni mandano in difficoltà i tedeschi. Imprendibile, quasi manda in gol Giroud. Cala vistosamente nella ripresa. (dal 62' Pedro 5 - Peggio del brasiliano. Non risce ad aggiungere nulla, anzi: perde diversi palloni)

Giroud 5.5 - L'uomo di coppa è marcato stretto, anche al limite della durezza dai tedeschi. Lavora spalle alla porta e prova anche la soluzione di fino nel primo tempo. Nella ripresa è quasi del tutto annullato, se si eccettua un sussulto nel finale. (dal 96' Higuain 5.5 - Poco più di venti minuti nei quali non riesce a incidere).

Hazard 6.5 - Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Terza partita da titolare in Europa League, torneo vissuto quasi sempre da spettatore. C'è una finale da raggiungere e viene chiamato in causa. E non tradisce: geniale assist per Loftus-Cheek, freddo nel rigore decisivo. Ci vediamo a Baku per l'ultima (forse) con la maglia dei blues.