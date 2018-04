Le pagelle del Chelsea - Morata a due volti, Kanté è l'ultimo a mollare

Risultato finale: Chelsea-Tottenham 1-3

Caballero 6.5 - Il duello western con Eriksen lo vede ferito solo al tramonto di primo tempo, dopo una strenua resistenza di 45 minuti. Misteriosa la traiettoria maledetta con cui il danese fa crollare la sua imbattibilità. Nella ripresa il nemico numero uno è Alli, che lo manda al tappeto con uno-due di precisione pugilistica che vanifica il suo volo al sette per parare il mancino di Son.

Azpilicueta 5.5 - Solita prestazione generosa dello spagnolo, sul quale però pesano due incertezze difensive pesanti in compartecipazione con tutto il pacchetto arretrato.

Christensen 5 - Conte consegna nuovamente le chiavi della difesa al danese, che le perde facendole cadere in un tombino al primo soffio di vento con cui Alli spazza via il Chelsea in 4 minuti.

Rudiger 5.5 - Oltre agli ordinari compiti difensivi, dove si ravvisa la grossa pecca personale in fase di lettura in occasione del terzo gol degli Spurs, Conte gli affida anche l'esecuzione di uno schema offensivo. La sventagliata ad agevolare la corsa di Moses che, al secondo tentativo, si traduce nel gol del momentaneo vantaggio.

Moses 6 - Croce e delizia dei Blues: suo il cross che mette in condizione Morata di colpire a rete, come di sua proprietà il ricamo non richiesto che fatalmente, a conti fatti, manda negli spogliatoi i suoi sull'1-1 dopo il duplice fischio. Nella ripresa rischia grosso colpendo, goffamente, con la mano la palla in area di rigore. Dall'82' Giroud sv .

Kanté 6.5 - Uomo ovunque, deve correre anche per il pigro Fabregas che in fase passiva lo aiuta solo a sprazzi. Trova anche il tempo di rendersi pericoloso, al 44', calciando in corsa da fuori area contro il muro degli Spurs il possibile 2-0. E' l'ultimo a mollare.

Fabregas 5.5 - Qualche imbucata a trasmettere i pensieri del centrocampo all'attacco, ma poco altro per lo spagnolo. La cui bacchetta magica oggi è stata tenuta in ostaggio da Eriksen, vero illusionista di Stamford Bridge.

Alonso 5.5 - Nel primo tempo è la solita, autentica furia che mette in completo imbarazzo l'avversario dirimpettaio Trippier. In 47 minuti conclude tre volte: Lloris, il guardalinee e la mira non gli permettono di esultare. Nella ripresa, quando deve rinculare, palesa le sue fragilità. Dall'84' Emerson sv .

Willian 5 - Passeggia in campo senza mai infiammare l'erba di Stamford Bridge come è solito fare. Si fa notare solamente per due conclusioni, fuori e dentro l'area, entrambe senza effetto.

Hazard 6 - Con un Cesc completamente offuscato, finisce tutto sul belga il peso della creatività del Chelsea. Che però, pur facendo il suo, trova scarsissima collaborazione dai compagni.

Morata 6 - Primo tempo da sette in pagella per lo spagnolo, che oltre al gol del vantaggio illusorio si dà da fare lavorando bene lontano dall'area nemica. Pienamente insufficienti i secondi 45 minuti, in cui scompare dai radar e dal tabellino marcatori. Dall'89' Hudson-Odoi sv .