Le pagelle del Chelsea - Morata tradisce, Giroud l'uomo della rimonta

Risultato finale: Southampton-Chelsea 2-3

Courtois 7.5 - Neanche l'uno-due assestato da Tadic e Bednarek lo fa cadere al tappeto. In mezzo al doppio golpe dai 'santi' toglie dal sette un tiro masticato di Long, mentre a rimonta completata allunga le sue mani sui tre punti chiudendo la serranda in faccia a Sims.

Azpilicueta 5 - Non trova le contromisure adatte per arginare la folate offensive di Bertrand che, puntualmente, al 21' gli fa vedere solo la targa prima di offrire l'assist dell'1-0 a Tadic. A fine gara liscia clamorosamente l'intervento e concede a Sims l'opportunità, poi sprecata, di fare 3-3.

Cahill 5 - Si addormenta in area lasciandosi sfuggire alle spalle Badnarek in occasione del gol del 2-0 avversario. In generale la sua presenza appare poco rassicurante per il reparto.

Christensen 6 - E' l'unico a salvarsi del pacchetto arretrato: anche arrancando per le magagne altrui, riesce a rimanere a galla. Sua la torre che spalanca le porta al raddoppio di Giroud.

Zappacosta 5 - Imbottigliato nel traffico di punta di Southampton, non riesce mai a sgasare sulla fascia. Dal 62' Pedro 6 Contribuisce ad alzare l'indice d'imprevedibilità a un attacco fin al suo ingresso in campo senza sussulti.

Fabregas 6 - Non perde mai la lucidità, neanche nei momenti di massima depressione dei compagni. Il ribaltone nasce anche grazie a un suo rientro difensivo da applausi che evita il 3-0 altrimenti letale.

Kanté 6 - A ciclo continuo, macina chilometri al servizio dei compagni. Per proporsi in appoggio alla manovra o per tamponare quella altrui. Prezioso, come sempre.

Alonso 6 - Emblema che raffigura la pazzia di una gara senza logica: nella prima ora di gioco è l'eroe negativo (tacchettata a Long e troppa allegria in fase difensiva), poi si trasforma in virtù della pennellata sulla testa di Giroud che riaccende le speranze.

Willian 6.5 - E' il primo a crederci ben prima della follia dal 70' al 79', impegna McCarthy con un tiro al veleno. Il suo doppio passo brasiliano è la genesi del gol del 2-2.

Hazard 6.5 - Invisibile, a tratti deleterio. Prima di ricordarsi chi è con la rete che riequilibra il punteggio e poi lo colora di blu acceso con l'assist. Dall'86' Moses sv

Morata 4.5 - Niente da fare, lo spagnolo si dimostra ancora una volta inadatto a gare che trasudano calcio inglese da tutti i pori. In questo senso, e non si tratta solo di sommare i gol a fine stagione, la Premier è ancora indigesta all'ex Juve e Real che ha tradito la fiducia accordatagli da Conte. Dal 62' Giroud 8 Tutta un'altra musica con il francese in campo, alias l'uomo della rimonta che capovolge in nove minuti con una doppietta da centravanti abituato alla lotta.