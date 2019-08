Le pagelle del Chelsea - Mount illude Lampard, male Willian

Chelsea-Leicester 1-1

© foto di Federico Gaetano

Kepa 6,5 - Primo tempo da spettatore, anche se fa spaventare tutti quando sulla pressione di Vardy rischia di perdere la palla. Sull’1-1 di Ndidi non può mai arrivarci. Nel finale, proprio sulla sirena, è decisivo nell'uscita con i piedi sulla trequarti.

Azpilicueta 6 - In fase difensiva rischia dopo un errore nel primo tempo, mentre nella metà campo offensiva è devastante. L’asse con Pedro è micidiale per almeno un'ora.

Christensen 5,5 - Non commette alcuna sbavatura evidente, ma il Leicester crea tanti pericoli dalla sua parte. Va in affanno nel finale.

Zouma 6 - In crescita rispetto alle ultime uscite. Sbriga bene un paio di pratiche insidiose: sul gol di Ndidi si trova leggermente avanti rispetto la traiettoria.

Emerson 6,5 - Molto positivo a sinistra, in entrambe le fasi di gioco. Un paio di volte va in sovrapposizione col tempo giusto, ma non viene servito.

Mount 7,5 - Il Chelsea giova della sua spensieratezza e frizzantezza. Si costruisce da solo il gol del vantaggio: ruba palla a Ndidi, resiste al suo ritorno e fredda Schmeichel con un rasoterra destro. È per distacco il migliore dei suoi.

Jorginho 6 - Le sue palle in verticale di prima sono deliziose. Aiuta sempre il Chelsea in fase di uscita dal pressing (dal 71’ Kovacic 5 - Non incide e non dà il cambio di passo che Lampard sperava.)

Kanté 6,5 - Solita prestazione di generosità e sacrificio. Se Fuchs non avesse fatto l’intervento della vita in scivolata, sarebbe anche finito sul tabellino dei marcatori con il più facile dei tap-in.

Pedro 6,5 - Pronti via fa esultare i tifosi del Chelsea con il suo destro al volo, che dà però solo l’illusione della rete. Una mina vagante, crea sempre scompiglio in tutte le zone del campo. Da apprezzare lo spirito con cui aiuta i suoi compagni in fase di non possesso.

Giroud 7 - L’assist aereo, di tacco, a liberare Kanté dalla linea di fondo varrebbe da solo il 7 in pagella. Voto giustificato anche dalle sponde con cui a inizio partita, nei primi 2 giri d’orologio, manda in porta Pedro e Mount (dal 61’ Abraham 5,5 - Vuole darsi da fare, si vede. Gioca un paio di palloni, poi ha la possibilità di calciare da fuori ma spara in curva.)

Pulisic 5,5 - Ottimi spunti ma tende troppo a giocare da solo. Il primo uomo lo salta secco, ma spesso si incaponisce e prova a saltarne altri. Risultato? Palla persa il più delle volte (dal 71’ Willian 5 - L'atteggiamento con cui fa il proprio ingresso in campo è da condannare. Sembra svogliato.)