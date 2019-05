Le pagelle del Chievo - Andreolli morbido. Diousse, errore da matita blu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Chievo-SPAL 0-4

Semper 6 - Può fare nulla sui gol subiti. Preso a pallate, senza colpe eccessive.

Depaoli 5,5 - Attacca poco, sulla fascia di sua competenza. Poi il problema fisico costringe Di Carlo a toglierlo dal terreno di gioco. (dal 30' Karamoko 5,5 - Entra con gli avversari già in vantaggio, senza riuscire a incidere).

Andreolli 4,5 - Marcatura morbida, la sua, su Felipe in occasione del vantaggio ferrarese. Si ripete anche sulla seconda rete firmata dal difensore avversario. E' tuttavia l'unico a chiamare Viviano al grande intervento.

Cesar 5 - Non riesce a tenere in piedi la sua retroguardia. La notizia più brutta è che la stagione stregata, purtroppo per il Chievo, non è ancora terminata.

Frey 4,5 - Fa fatica sulla corsia e soffre le incursioni avversarie, senza riuscire a spingere con costanza. Nel finale si fa anticipare da Kurtic per il poker ferrarese.

Hetemaj 5,5 - Purtroppo per lui non riesce a fare legna a centrocampo, si fa anticipare di testa da Cionek in area alla mezzora ma per sua fortuna non trova lo specchio della porta. Di Carlo lo lascia negli spogliatoi. (Dal 46' Dioussé 4,5 - Entra in avvio di ripresa e combina subito la frittata, con un errore che permette alla SPAL la possibilità di andare a segnare il momentaneo 0-2).

Rigoni 6 - Prova a illuminare il gioco del Chievo, senza però riuscirci visto lo scarso contributo dei compagni. Nel suo reparto ma non solo.

Ndrecka 5,5 - Di Carlo l'ha ribattezzato 'Mario Rui', ma i problemi in campo del ChievoVerona non gli permettono di esprimersi. La società clivense fa tuttavia bene a concedere spazio ai propri talenti in questo triste finale di stagione.

Vignato 6 - Fa movimento fin dalle prime battute, risulta il migliore dei clivensi anche se non incide in zona gol. (Dal 73' Stepinski 5,5 - Qualche minuto in campo per lui, senza però risolvere i problemi offensivi del Chievo).

Meggiorini 5 - Fatica e non poco, servito male dai compagni di squadra.

Grubac 5 - Non è positivo il suo esordio dal 1'. Troppo timido fin dalle prime battute.