© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER-CHIEVOVERONA 2-0 - 39' Politano, 86' Perišić

Semper 6.5 - Bravo e fortunato, evita un passivo peggiore ai suoi.

Depaoli 5.5 - Perisic col tempo gli prende le misure e lo mette in difficoltà.

Bani 7 - Mura le offensive nerazzurre, togliendo un gol praticamente fatto. Partita sicura.

Cesar 5.5 - Al contrario di Bani alterna buone chiusure ad alcune incertezze. Perde Candreva in occasione del secondo gol.

Tomovic 5.5 - Richia nei disimpegni, non dà sicurezza al reparto. (dal 78' Jaroszynski sv).

Hetemaj 6 - È l'ultimo ad ammainare la bandiera. Tanto cuore e palloni recuperati.

Rigoni 5 - Già ammonito, lascia i suoi in inferiorità numerica per un'inutile entrata pericolosa su Gagliardini.

Leris 5.5 - Parte bene dando segnali d'intraprendenza, salvo poi scomparire nel corso della partita.

Vignato 6 - Ha numeri interessannti e non a caso è il giocatore più pericoloso. Il finale di stagione del Chievo è utile a mostrare all'Italia il suo talento.

Meggiorini 5 - Non tira mai, non dà mai l'impressione di essere pericoloso.

Grubac 5 - Mai pericoloso, si distingue per un intervento su Vecino che gli costa il giallo e all'uruguayano una vistosa fasciatura. (dal 51' Kiyine 5.5 - Parte facendo qualcosina di più ma è solo un fuoco di paglia).