Le pagelle del Chievo - Bani, serata negativa. Vignato da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrentino 6,5 - Le sue parate tengono a galla il Chievo per oltre un'ora. Non può nulla contro lo specialista dal dischetto, Erick Pulgar.

Depaoli 5,5 - Contiene piuttosto bene Sansone, che non si rende quasi mai pericoloso. In avanti si vede poco, troppo timido. (Dal 75' Pucciarelli s.v.).

Bani 5 - Si divora il gol dello 0-1, provoca il secondo rigore, poi rimedia due gialli in pochi minuti e lascia i compagni in 10. Serata non felicissima.

Andreolli 5,5 - Rimedia un giallo dopo pochi minuti, che lo condiziona nel resto della partita. Soriano è furbo nel cercare il contatto, ci casca troppo facilmente.

Barba 5,5 - Orsolini nel primo tempo è ispiratissimo e crea grossi grattacapi all'ex Empoli. Cresce col passare dei minuti, limitando i danni.

Rigoni 6 - Solito match di grande sacrificio, cerca di trascinare i compagni nei momenti di maggiore difficoltà. Il suo lavoro è fondamentale soprattutto nel finale di primo tempo.

Diousse 5,5 - Da lui ci si attende maggiore qualità e qualche giocata in più. L'ex Empoli, però, non riesce mai a entrare in partita.

Kiyine 6 - Non sfigura, fa un buon lavoro in fase difensiva e supporta i compagni di squadra nelle rare sortite offensive. (Dal 71' Giaccherini 5,5 - Non riesce a dare la scossa. Il risultato è già compromesso, non entra con la voglia giusta).

Leris 5,5 - Buon primo tempo, ma scompare nella ripresa e non riesce mai a rendersi utile per la squadra.

Stepinski 5,5 - Nel primo tempo regge da solo il peso dell'attacco clivense e cerca di impensierire Skorupski. Nel secondo tempo ingaggia un duello con Pairetto, che lo ammonisce per simulazione.

Vignato 5,5 - Di Carlo lo schiera dal primo minuto e il classe 2000 ha un buon impatto, nonostante non abbia molte occasioni per rendersi pericoloso. Più quantità che qualità, nella ripresa cala vistosamente. (Dall'80' Cesar s.v.).