Le pagelle del Chievo - Birsa dà la scossa. Male la difesa

Sorrentino 6 - Poche colpe sui due gol, raramente impegnato nel resto della sfida.

Bani 5,5 - Joao Pedro imperversa spesso dalle sue zone e non riesce a constrastarlo efficacemente. Meglio nella seconda parte.

Rossettini 5,5 - Quando Pavoletti è ispirato è sempre difficile contrastarlo sul piano fisico. Pomeriggio difficile per l'ex centrale del Genoa.

Cesar 5 - Sovrastato nettamente da Pavoletti in occasione del primo gol, fa fatica a leggere gli inserimenti senza palla dei centrocampisti avversari.

Depaoli 6,5 - Nel finale di primo tempo sfiora la rete con un bel diagonale e serve l'assist vincente a Stepinski.

Radovanovic 5,5 - Nel primo tempo viene preso in mezzo dai centrocampisti di casa. Cresce nella ripresa, ma non basta per raggiungere la sufficienza. (Dall'87' Pellissier s.v.).

Rigoni 5 - Viene schierato a sorpresa al posto di Hetemaj, infortunatosi nel riscaldamento. Non riesce a dare qualità alla mediana della formazione di Ventura.

Jaroszynski 6 - Tanta corsa sulla corsia sinistra e diversi cross al bacio per le punte, che però non vengono sfruttati adeguatamente. (Dall'82' Kiyine s.v.).

Giaccherini 5,5 - Si divora la rete nella ripresa, sparando alto da buona posizione su assist di Birsa. Si accende raramente, può e deve dare di più.

Meggiorini 5 - Nel primo tempo non si vede mai. Un po' meglio nella ripresa, anche se i riflessi non sono quelli dei tempi migliori, così come la condizione fisica: i crampi prendono il sopravvento. (Dal 64' Birsa 7 - Il suo ingresso cambia il corso del match. Prima serve a Giaccherini un grande assist che l'ex Napoli spreca malamente, poi da il là all'azione del gol di Stepinski. Tenerlo in panchina adesso sarà difficile).

Stepinski 6,5 - Lotta contro tutta la difesa di casa, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. Il primo utile lo scaraventa in fondo al sacco.