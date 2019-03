Le pagelle del Chievo - Depaoli, errori e rosso. Stepinski sfortunato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chievo-Cagliari 0-3 (17' Pisacane, 33' Joao Pedro, 43' Ionita)

Sorrentino 5,5 - Non festeggia nel migliore dei modi la sua prima gara da quarantenne, ma non ha neanche grosse colpe sui gol subiti.

Depaoli 4 - Cinquantesima gara in Serie A, da dimenticare. Perde Pisacane sul gol che sblocca la gara, lascia i suoi in dieci nel secondo tempo rimediando due ammonizioni entrambe evitabili.

Andreolli 5,5 - Il migliore della retroguardia clivense, ha gioco facile su un Thereau lontanissimo dalla miglior condizione.

Barba 5 - Qualche sbavatura di troppo, nel finale prova senza fortuna la sortita offensiva.

Jaroszysnki 5,5 - Spinge poco, difende così così. Non uno dei peggiori, ma neanche il migliore. (Dal 54' Bani 5,5 - Come altri suoi compagni, entra quando il Bentegodi è già stato espugnato).

Leris 6 - Parte male, nel secondo tempo impegna Cragno. Conferma di avere buoni numeri, pur coniugati a una certa fumosità.

Dioussé 5,5 - Anche senza fare sfracelli, non sfigura nel confronto diretto con il centrocampo avversario. (Dal 76' Rigoni 5,5 - Incide poco o nulla su una gara già chiusa).

Hetemaj 5 - Lo si nota soltanto quando cade a terra in occasione dell'1-0 di Pisacane. Da uno come lui ci si aspetta qualcosa in più.

Giaccherini 5,5 - Qualche spunto pregevole, un paio di traversoni che meriterebbero maggior grazia da parte dei suoi compagni. Non basta.

Meggiorini 5 - Ci mette il cuore e si vede. Fin troppo, tanto che Di Carlo è costretto a sostituirlo per non rischiare di rimanere in nove. Suo il primo pericolo della partita: avesse segnato, forse la storia della sfida sarebbe stata diretta. (Dal 72' Pucciarelli 5 - Il compito era difficile, gliene rendiamo atto. Però deve sfruttare meglio, e può farlo, i minuti che gli vengono concessi).

Stepinski 6 - Serata dal doppio volto. Perché sbaglia tanto e troppo, ma è anche quello che va più vicino al gol. Non fosse stato per il palo e per Cragno, il suo nome sarebbe sul tabellino.