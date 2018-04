Le pagelle del Chievo - Depaoli in difficoltà, Sorrentino una garanzia

Napoli-Chievo 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sorrentino 6,5 - Dopo un primo tempo in cui è poco impegnato, nella ripresa salva più volte. Para un rigore, respinge un batti e ribatti, dice di no anche a Milik. Poi non può far nulla sul secondo tentativo del polacco e sul gol finale di Diawara.

Depaoli 5 - Molto in difficoltà contro Insigne su quella fascia, tanto che spesso lo lascia al più veloce Bastien. Spesso in ritardo, è lui a causare il rigore per fallo su Mertens.

Tomovic 6,5 - E' sempre ben posizionato nell'area di rigore, mura tanti tentativi da parte degli attaccanti avversari, provando sempre a seguire i loro movimenti.

Bani 6 - Conferma le buone sensazioni avute a Milano e contro il Sassuolo. Provvidenziale la sua chiusura su Milik nel finale sull'1-0 per il Chievo.

Gobbi 6,5 - Non spinge mai, era prevedibile. Però le sue diagonali difensive sono perfette. Tutto il lavoro lì dietro è impeccabile. La sua esperienza aiuta non poco.

Rigoni 6 - Senza croce né gloria, la sua è una prestazione prettamente difensiva e fatta di diligenza.

Radovanovic 5,5 - Si schiaccia sulla linea dei difensori spesso e volentieri per dar manforte sugli attacchi continui del Napoli, risultando però a volte in ritardo sui movimenti degli avversari.

Bastien 6,5 - A volte è troppo confusionario, però effettua un lavoro di gran sacrificio per la squadra. Marca ad uomo Insigne, corre tanto e dà l'anima in campo.

Giaccherini 6,5 - Si vede poco per gran parte del match, ma poi recupera la palla decisiva sull'errore di Koulibaly e Tonelli, serve l'assist e Stepinski e mette anche la sua firma da ex su questa partita. Dall'82' Leris s.v.

Inglese 5,5 - Gioca con tenacia e determinazione, ma non trova le giuste misure. Finisce troppo spesso in fuorigioco. Chissà se la pressione del suo prossimo stadio è stata un fattore nella sua testa.

Meggiorini 5 - Troppo statico, gioca poco più di un tempo senza arrivare mai al tiro. Anzi, senza toccare mai toccare il pallone nell'area avversario. E questo la dice lunga. Dal 52' Stepinski 7 - Ha una sola palla gol e la sfrutta bene, con un gran destro che illude il Chievo e anche i tifosi della Juventus. Ottimo impatto.