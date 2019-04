Le pagelle del Chievo - Difesa colabrodo, ecatombe clivense al Mapei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-Chievo 4-0

Sorrentino 6 - E' il simbolo del Chievo e fa ciò che può. Evita l'imbarcata nella prima parte di gara, nella ripresa non può fare altro che raccogliere altri due palloni dalla sua rete. Purtroppo la sua reattività non basta per tenere in gioco i clivensi, con ormai un piede e mezzo in Serie B.

Bani 4,5 - Fatica e non poco a contenere gli avversari che arrivano dalla sua parte, colpa anche del centrocampo a dir poco ballerino che lo lascia spesso da solo.

Cesar 4,5 - L'attacco del Sassuolo - con tutto il rispetto - non è quello del Barcellona, ma la serata del Mapei non sembra dimostrarlo. Perché la retroguardia fa acqua da tutte le parti, anche l'esperto sloveno non riesce a tenere in piedi la situazione. Nella ripresa è sorpreso tra le gambe da Berardi sul 4-0. Prova a farsi perdonare e va anche a segno, ma l'arbitro annulla per offside.

Barba 5 - Va in difficoltà fin fa subito, ma la colpa è anche dei reparti scollati tra loro fin dalla mezzora di gioco.

Leris 5 - Salva il salvabile, ma spinge poco e quando lo fa non riesce a fare la differenza.

Hetemaj 5 - Perde la marcatura sul secondo gol di Demiral, in mediana incide. Ma in negativo. (Dal 56' Vignato 5,5 - E' giovane e mette minuti preziosi nelle gambe, il Chievo fa bene a impiegarlo perché il futuro riparte da lui. In B, probabilmente).

Rigoni 4,5 - A centrocampo patisce la rapidità degli avversari, in affanno da metà del primo tempo.

Giaccherini 5 - La classe non ha età, infatti va a segno dopo una bella giocata personale. Il VAR annulla tutto, peccato perché per il Chievo sarebbe stato il momentaneo 1-1. Dal dischetto si fa ipnotizzare da Consigli.

Kiyine 5 - Piace a qualche big ma stasera finisce nell'oblio collettivo. (Dal 56' Dioussé 5,5 - E' tra i meno colpevoli, ma la tragica serata coinvolge anche lui).

Stepinski 5 - Da lui si aspetta sempre la giocata decisiva in area avversaria, guadagna il rigore nel finale di gara.

Pucciarelli 4,5 - Si fa vedere poco, prestazione da mettere in fretta alle spalle anche per l'ex Empoli. (Dal 69' Piazón 5,5 - Gioca poco più di venti minuti, ma la partita è già ampiamente compromessa).