Le pagelle del Chievo - Difesa disastrosa, Stepinski troppo solo davanti

Fiorentina-ChievoVerona 6-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seculin 5,5 - La sua difesa lo abbandona progressivamente e il portiere del Chievo è costretto così a veder festeggiare gli avversari per ben sei volte. Fa il possibile contro la sua ex squadra.

Depaoli 5 - Parte bene e spinge non poco sulla corsia di destra insieme a Birsa. Male, però, quando c'è da difendere. Nella metà campo gialloblù Biraghi diventa infatti padrone assoluto.

Rossettini 4,5 - Fa a sportellate con Simeone con buoni risultati, ma regge solo un tempo e nella ripresa le amnesie generali della retroguardia gialloblù sono davvero troppe.

Tomovic 5 - Male come il compagno di reparto. Ha l'unico merito di segnare il gol della bandiera con un bel colpo di testa su corner di Birsa nel finale di gara. Da applausi l'omaggio ad Astori col numero 13.

Jaroszynski 4,5 - Troppo corta la sua respinta fuori area in occasione del gol di Milenkovic, spinge poco sulla fascia sinistra e arriva spesso in ritardo su Chiesa.

Rigoni 5 - Poca quantità e poca qualità in mezzo al campo, soprattutto nella ripresa (Dal 66' Meggiorini 5 - Entra quando ormai il Chievo è in completa balia dei viola e non riesce affatto ad aumentarne la pericolosità).

Radovanovic 5 - Stesso discorso per il compagno di reparto. La mediana gialloblù funziona solo per 45 minuti.

Hetemaj 5 - Prova a incidere senza esito nel primo tempo, poi si accomoda in panchina per la ripresa a causa di un problema fisico (Dal 46' Obi 5 - Il suo ingresso cambia poco e niente: Gerson e Benassi a centrocampo fanno ciò che vogliono).

Birsa 5,5 - È uno degli ultimi ad arrendersi, ci prova nel primo tempo con un bel tiro da fuori area respinto coi pugni da Lafont e mette sulla testa di Tomovic l'assist per il gol dell'ex con un corner preciso nel finale (Dal 77' Kiyine s.v.).

Stepinski 5,5 - Sempre pericoloso - seppur un po' impreciso - nel primo tempo, il giovane attaccante polacco dà continuità alla bella prestazione offerta con la Juventus. Là davanti però è troppo solo e finisce così per risultare sterile.

Giaccherini 4,5 - Grande passo indietro rispetto alla sontuosa prestazione di Torino. Superato nettamente da Milenkovic in occasione dell'1-0 viola, in attacco non riesce mai a creare apprensioni.