Le pagelle del Chievo - Difesa horror, Djordjevic ci prova

Chievo-Roma 0-3

© foto di Federico Gaetano

Sorrentino 6 - Non ha troppe colpe sulle reti messe a segno della Roma. Con un paio di belle parate evita un passivo più pesante.

Frey 5 - Titolare per la prima volta in stagione, manca sicuramente l'affiatamento con i compagni di squadra come dimostra il buco difensivo, con la complicità di Bani, in occasione del vantaggio di El Shaarawy. Si infortuna cercando di anticipare il solito El Shaarawy e per sua fortuna l'attaccante della Roma non trova Zaniolo in area di rigore. La sua partita dura poco più di mezz'ora. (Dal 38' Depaoli 6 - Non era al meglio ed è costretto ad entrare a freddo. Sfortunato, nella ripresa si infortuna ed è costretto ad uscire. Dal 72' Schelotto 6 - Esordio tutto sommato positivo, nonostante il risultato fosse già compromesso al momento del suo ingresso in campo.)

Bani 4,5 - Serata da dimenticare per il difensore toscano. Lui e Frey lasciamo strada libera a El Shaarawy in occasione del primo gol della Roma, poi perde Dzeko e Kolarov sul contropiede che porta al gol che chiude la gara.

Rossettini 4,5 - La difesa fa acqua da tutte le parti, la coppia centrale soffre tantissimo e non riesce a tenere a bada Dzeko, che oltre a segnare serve un assist perfetto per Kolarov e colpisce una traversa.

Barba 5 - Dalla sua parte la Roma spinge poco, ma quando lo fa sono comunque guai.

Léris 5 - Spinge poco. Quando proba a superare la metà campo viene murato dai centrocampisti della Roma.

Dioussé 5 - Tanto agonismo, ma niente più. Corre tanto, è vero, ma lo fa spesso a vuoto sprecando inutilmente energie.

Hetemaj 5 - La solita legna in mezzo al campo non basta. (Dal 59' Piazon 5,5 - L'ex Chelsea prova a far vedere di che pasta è fatto, ma non era decisamente la serata giusta.)

Giaccherini 5 - In netto calo rispetto alle ultime uscite. Si scontra con la retroguardia giallorossa e non riesce nel guizzo vincente.

Stępiński 5 - Stessa storia di Giaccherini, in ombra dopo le ultime, ottime, prestazioni.

Djordjevic 6 - Protagonista inatteso, titolare al posto dello squalificato Pellissier, l'ex Chievo nel primo tempo prova a suonare la carica ma viene fermato da Marcano e Mirante.