Le pagelle del Chievo - E' già la squadra di Di Carlo. Sorrentino il migliore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Napoli-ChievoVerona 0-0

Sorrentino 7 - Il migliore in campo. La difesa gli dà una grossa mano, ma quando viene chiamato in causa (non poche volte...) risponde da grande leader. Portiere intramontabile.

Depaoli 6.5 - Attento in fase difensiva, propositivo quando ha spazi per attaccare. Vince il duello con Ounas.

Bani 6.5 - Segue Rossettini e si rende protagonista di una prestazione positiva, in cui riesce ad arginare gli avanti partenopei.

Rossettini 6.5 - Guida il reparto arretrato con grinta e autorevolezza. Non perde la lucidità, anche quando nel finale attacca solo il Napoli.

Barba 6 - E' il difensore che soffre di più, quello che concede di più. Per sua fortuna, Callejon non sfrutta a dovere gli spazi a disposizione.

Obi 6.5 - Ha recepito meglio di chiunque altro il messaggio lanciato ieri da Di Carlo. Aggressivo, al limite del rischioso, gioca a tutto campo e crea grattacapi anche dalle parti di Karnezis. Sia nel primo tempo che nella ripresa. Dal 65esimo Stepinski 6 - Entra quando è solo il Napoli ad attaccare, ma in un paio di circostanze riesce a far reparto da solo e ad alleggerire la pressione offensiva dei padroni di casa.

Radovanovic 6.5 - Voto positivo per la lucidità con cui fa girare la giostra Chievo. E' la mente della squadra di Di Carlo, un leader che nel catino del San Paolo non ha peccato in personalità.

Hetemaj 6.5 - Tanta corsa, tanta aggressività. Anche qualche intervento duro di troppo, ma è ciò che aveva chiesto per oggi Di Carlo: conquistare ogni centimetro. Lui l'ha fatto.

Birsa 6 - In linea con i centrocampisti in fase di non possesso, alle spalle degli attaccanti quando c'è da ripartire. Il suo sinistro da calcio piazzato dopo una manciata di minuti è il primo squillo di una partita che il trequartista sloveno ha interpretato nel modo giusto.

Pellissier 6 - E' la grande novità nell'undici del Chievo, il messaggio lanciato da Di Carlo al resto della squadra: prendiamo esempio dal nostro capitano. Un messaggio che la squadra ha recepito benissimo. Dal 62esimo Kiyine 6.5 - Entra benissimo in partita, nell'ultima mezz'ora è il migliore del Chievo.

Meggiorini 6 - Prestazione positiva, pur senza mai rendersi pericoloso dalle parti di Karnezis. La sua generosità permette alla squadra di guadagnare campo ed alzare il baricentro. Dal 74esimo Cacciatore 6 - Aiuta la fase difensiva nel momento più delicato della partita.