Le pagelle del Chievo - Giaccherini decisivo. Grande gara di De Paoli

Chievo-Frosinone 1-0 (78' Giaccherini)

Sorrentino 6,5 - Nell'arco dei 90 minuti è chiamato in causa solo due volte, entrambe nella ripresa. Tanto basta per guadagnarsi la pagnotta, soprattutto grazie al provvidenziale intervento sul colpo di testa di Chibsah.

De Paoli 7 - Che partita per il terzino destro di Di Carlo. In difesa non sbaglia praticamente nulla, ma in fase offensiva che dà il suo meglio. Tante sgroppate e tanti cross nel mezzo, ma soprattutto conquista la punizione che fa espellere Capuano.

Bani 6,5 - Buona prestazione al centro della difesa. Chiude bene sui rari assalti offensivi del Frosinone e quando può si fa vedere anche in avanti con buona pericolosità.

Rossettini 6 - Partita attenta e di gestione la sua. Non sbaglia praticamente nulla e guida con personalità tutta la retroguardia clivense.

Barba 6 - La sua partita dura un tempo, poi è costretto al cambio per infortunio. Copre bene su Ghiglione e ha pure spazio per spingersi spesso e volentieri in avanti. (Dal 45esimo Tomovic 6 - Entra a freddo a fine primo tempo. Nella ripresa importante il suo contributo, bada al sodo senza pensare tanto allo stile).

Hetemaj 6 - La gara richiede grinta e lotta a centrocampo e lui non si tira indietro. Sbaglia qualcosa in fase di appoggio, ma il suo dinamismo e i suoi muscoli risultano comunque decisivi.

Radovanovic 5,5 - Non incide come vorrebbe. Alcuni errori di posizionamento e, nella ripresa, perde un pallone che rischia di diventare sanguinoso. Ma il Frosinone, in contropiede, non lo sfrutta.

Giaccherini 7 - Lavoro importante fra centrocampo e attacco. E poi ha il merito di calciare una punizione perfetta dal limite dell'area che regala al Chievo i primi 3 punti del suo campionato.

Birsa 6,5 - Molto bene nel primo tempo, quando risulta l'uomo più pericoloso dei 22 in campo. Dai suoi piedi nasce spesso qualcosa di pericoloso, cala un po' alla distanza e viene sostituito. (Dal 78esimo Kiyine 6 - Entra nella fase calda della partita e mette in campo tecnica e fisicità).

Djordjevic 5 - Torna titolare al fianco di Pellissier, ma il suo apporto è decisamente sotto le aspettative. Praticamente mai pericoloso, Di Carlo lo richiama in panchina per dare alla squadra maggiore fisicità in attacco. (Dal 69esimo Stepinski 6 - Entra e lotta, proprio come gli aveva chiesto il tecnico. Bravo e caparbio nel finale a servire un assist al centro dell'area che avrebbe meritato maggior fortuna).

Pellissier 6 - Segna un bellissimo gol di testa nel primo tempo, ma il VAR annulla. Si muove tantissimo nonostante l'età, la sua esperienza aiuta il Chievo soprattutto nei (rari) momenti di sofferenza.