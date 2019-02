Le pagelle del Chievo - Giaccherini trascinatore, Hetemaj svarione fatale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sorrentino 6 - Tiene a galla i suoi nei primi minuti, non può nulla sui due gol di Caputo.

Bani 6 - Fondamentale su Caputo nel primo tempo, gioca con determinazione e concentrazione, chiudendo quasi tutto.

Rossettini 6 - Poche sbavature, prestazione tutto sommato positiva per il difensore ex Cagliari e Torino.

Barba 5,5 - Qualche imperfezione, dei tre centrali schierati da Di Carlo è quello meno preciso e più in difficoltà quando viene attaccato.

Kiyine 6 - Di Carlo lo schiera in una posizione a lui non congeniale, ma non sfigura contro l'esperto Pasqual e nel primo tempo aiuta la squadra ad emergere dopo un inizio difficile. (Dal 58' Diousse 6,5 - Entra con personalità, dimostrando di poter essere già un elemento affidabile).

Rigoni 6 - Cuce, mette ordine e dimostra buona tenuta atletica fino alla fine della sfida.

Hetemaj 5 - Sorpreso dal rilancio immediato di Provedel, non è perfetto nella chiusura e permette a Caputo di involarsi verso la porta di Sorrentino e di firmare il 2-2.

Jaroszynski 5,5 - In difficoltà quando viene attaccato da Di Lorenzo, meglio quando deve spingere sulla corsia sinistra. (Dall'83' Frey s.v.).

Giaccherini 7 - I suoi movimenti tra le linee mandano in difficoltà la difesa dell'Empoli. Firma un bel gol e prova a trascinare i compagni fino all'ultimo.

Pellissier 6 - Esce prima della mezzora per un guaio muscolare. Pochi minuti a disposizione per provare a impensierire Provedel, tocca pochissimi palloni. (Dal 29' Djordjevic 5,5 - Buon impatto, poi scompare nella ripresa, sbagliando anche qualche pallone di troppo).

Stepinski 6,5 - Ancora a segno l'attaccante polacco, che sfrutta un regalo della difesa di casa. Sempre nel vivo e utile ai compagni.