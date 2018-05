Le pagelle del Chievo - Inglese non sbaglia, Dainelli prova da leader

Risultato finale: Chievo-Benevento 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorrentino 6 - Un pomeriggio abbastanza tranquillo per il portiere del Chievo, risponde presente nel primo tempo al destro secco di Cataldi.

Depaoli 6 - Prestazione efficace del giovane terzino di D'Anna, soprattutto nel primo tempo è attento sulle numerose incursioni di Parigini e Letizia.

Tomovic 6 - Senza infamia e senza lode, non viene praticamente mai chiamato in causa dagli avanti del Benevento e vive un pomeriggio abbastanza tranquillo.

Dainelli 6,5 - Leader sia per anagrafe che per carisma del pacchetto arretrato clivense, non si passa dalle sue parti e vince tutti i duelli con Diabate.

Gobbi 6 - Nulla da eccepire nella gara dell'ex Fiorentina, si spinge poco sulla corsia mancina ma riesce a tenere a bada il frizzante Brignola.

Castro 6,5 - Esce tra gli applausi convinti del pubblico di casa, in un primo tempo da noia è l'unico a provare ad alzare l'asticella del Chievo. (Dal 59' Bastien 6 - Ci mette il giusto brio nella riconquista di tanti palloni in mezzo al campo).

Radovanovic 6 - L'uomo d'ordine del centrocampo del Chievo, un primo tempo sottotono poi si abbassa a gestire il primo possesso dei clivensi.

Hetemaj 6,5 - Nella ripresa anche lui ingrana la marcia giusta, da un suo tentativo dalla distanza nasce l'azione che porterà alla rete di Roberto Inglese.

Birsa 5,5 - Lo si nota soltanto per qualche calcio piazzato, per il resto rimane per lunghi tratti della partita lontano dalla manovra clivense.

Giaccherini 6 - Parte meglio rispetto al resto dei compagni, rientra anche a dare una mano alla retroguardia poi nella ripresa cala anche fisicamente.

Inglese 7 - Infallibile in area di rigore, ha due palloni giocabili e sigla due reti di cui una annullata dal VAR. Sigla il dodicesimo sigillo in campionato nell'ultima gara con la maglia del Chievo. (Dal 69' Stepinski 6 - Nel finale ha poche occasioni per rendersi pericoloso).